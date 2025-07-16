Концерты Лорак, "Руки вверх" и других путинистов отменили в Азербайджане: россияне в истерике жалуются

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

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Концерты певицы Ани Лорак, группы "Руки вверх" и других российских артистов отменили в Азербайджане.

В 20-х числах июля в столице страны Баку состоится музыкальный фестиваль Dream Fest 2025. Там выступит немало артистов. Россияне тоже были представлены в лайнапе. В частности, концерты должны были дать "Руки вверх", Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие. Однако, все их выступления отменили и заменить другими артистами. Убрали из программы даже ведущих - Регину Тодоренко и Милоша Биковича.

Регина Тодоренко / © instagram.com/reginatodorenko

Произошло это не просто так. Дело в том, что между страной-агрессором Россией и Азербайджаном ухудшились димпломатические отношения. В конце июня в российском Екатеринбурге правоохранители задержали полсотни азербайджанцев в связи с якобы причастностью к убийствам 2001, 2010 и 2011 годов. Это происходило с особой жестокостью, что двое мужчин погибли. Азербайджан осудил этот поступок и, как ответ, отменил все культурные мероприятия России как на государственном, так и на частном уровне.

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Поэтому, именно по этой причине выступления российских артистов не состоятся на фестивале. Тем временем россияне, которые уже купили билеты, не стали разбираться в причинно-следственных связях, а начали активно жаловаться. Они бойкотируют фестиваль и заявляют, что не собираются ехать в Баку.