Копперфилд завершает 25-летнюю карьеру на фоне подозрений в сексуальном насилии и связях с Эпштейном

Дэвид Копперфилд / © Associated Press

Реклама

Американский иллюзионист Дэвид Копперфилд объявил о завершении выступлений после многих лет на сцене. О решении 69-летнего артиста стало известно на фоне скандала, который вновь привлек внимание к его возможным контактам с финансистом Джеффри Эпштейном.

Как сообщает медиа «Los Angeles Magazine», Копперфилд решил поставить паузу в концертной деятельности, длившейся более 25 лет. Причиной стали новые обсуждения вокруг архивных материалов дела Эпштейна, которые обнародовали американские правоохранительные органы.

Речь идет о документах, опубликованных Министерством юстиции США. В них имя фокусника фигурирует во внутренних записях Федерального бюро расследований. Следователи, в частности, проверяли информацию о возможных контактах между Копперфилдом и Эпштейном. В материалах упоминается версия, что они могли иметь общие интересы и даже якобы «перенаправлять друг другу потенциальных жертв».

Реклама

Дэвид Копперфилд / © AFP

Среди важных показаний по делу — показания Иоганны Шоберг, которая ранее заявляла о причастности к сети Эпштейна. По ее словам, во время одного из ужинов иллюзионист спрашивал, знает ли она о схеме, когда девушкам платят за привлечение новых жертв к сексуальной эксплуатации.

Несмотря на резонанс, против артиста официальных обвинений ранее не выдвигали. Как отмечает издание, «ранее 69-летнему Копперфилду никогда не предъявляли обвинений в незаконной деятельности, и он отрицал какие-либо правонарушения».

Адвокаты фокусника также настаивают, что все обвинения безосновательны.

Напомним, недавно на семью Майкла Джексона подали в суд. Артиста обвиняют в педофилии.