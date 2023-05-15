Коренастый Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как шлепнулся из гамака на пол: "Элегантная грация"

Звезда Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон недавно отпраздновал день рождения. Знаменитости исполнился 51 год.

Актер в Tick Tock показал поклонникам, как прошло празднование и какие он выводы для себя сделал. Дуэйн опубликовал забавный ролик. На видео звезда Голливуда с газированным напитком в руке хотел лечь на гамак.

Однако что-то пошло не так. Гамак перекрутился. Между тем коренастый Дуэйн Джонсон вместо того, чтобы расслабиться и отдохнуть, шлепнулся на пол. Когда актер уже вставал с земли, гамак еще легонько стукнул его по голове. Кстати, знаменитость на видео был улыбчив, так что ему было не больно падать.

@therock Смотрели мой днем с прекрасным стилем. And elegant grace. And lots of laughs. After all my kick ass years on this beautiful earth, I can declare with certainty that life is much sweeter when youre no at holiday ‍♂️ Thank you guys for birthday love ❤️ Luv u guys ♬ original sound — The Rock

Также звезда Голливуда поделился, какие выводы сделал в день своего 51-летия.

"Праздновали мой день рождения. Элегантная грация и много смеха. После всех моих глупых лет на этой прекрасной земле я могу с уверенностью заявить, что жизнь намного лучше, если ты не подонок", — отметил актер.

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