Корогодский прошелся по Ханумаку и Волошину, которые хвастаются выездом за границу: "Завалите еб*ло"

Шоумен предположил, как должен во время войны вести себя мужчина призывного возраста, который не служит на фронте.

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский высказался о блогере Александре Волошине и актере Руслане Ханумаке, которые могут выезжать за границу и хвастаются этим.

В первую очередь Корогодский объяснил, как, по его мнению, должен вести себя мужчина призывного возраста, который не служит на фронте. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" шоумен отметил, что они должны быть скромными и не хвастаться перед аудиторией, например, ценными покупками.

Гарик Корогодский / Фото: ТСН.ua

"Я считаю, что любой мужчина призывного возраста, который не стал на учет, должен вести себя скромно. Если он ведет соцсети, где хвастается машинами, это для меня недопустимо", — прокомментировал шоумен.

Гарик Корогодский добавил, что не каждый мужчина может стать героем. Кроме того, он и сам с точностью не может сказать, смог ли бы пойти в 25-летнем возрасте воевать на фронт. Тем не менее, шоумен убежден, если мужчина призывного возраста уехал за границу или имеет возможность выезжать, а затем возвращаться, то не должен этим хвастаться, а молча сидеть там.

Александр Волошин, Руслан Ханумак

"Выезжают – не все должны быть героями, не все могут ими быть. Кто-то выехал – завалите еб*ло. Я не знаю, смог бы я пойти на войну, если бы мне было 25 лет. Сегодня я себе говорю, что, конечно, я бы смог, но это может быть неправда. Я вижу, что война – это страшная вещь", — объяснил шоумен.

Напомним, ранее Гарик Корогодский рассказал о своем спектакле "Двоє оголених чоловіків". Шоумен признался, как уговорил актера Алексея Вертинского голышом выйти на сцену.

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