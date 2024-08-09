Корогодский прошелся по Ханумаку и Волошину, которые хвастаются выездом за границу: "Завалите еб*ло"

Шоумен предположил, как должен во время войны вести себя мужчина призывного возраста, который не служит на фронте.
Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский высказался о блогере Александре Волошине и актере Руслане Ханумаке, которые могут выезжать за границу и хвастаются этим.
В первую очередь Корогодский объяснил, как, по его мнению, должен вести себя мужчина призывного возраста, который не служит на фронте. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" шоумен отметил, что они должны быть скромными и не хвастаться перед аудиторией, например, ценными покупками.
"Я считаю, что любой мужчина призывного возраста, который не стал на учет, должен вести себя скромно. Если он ведет соцсети, где хвастается машинами, это для меня недопустимо", — прокомментировал шоумен.
Гарик Корогодский добавил, что не каждый мужчина может стать героем. Кроме того, он и сам с точностью не может сказать, смог ли бы пойти в 25-летнем возрасте воевать на фронт. Тем не менее, шоумен убежден, если мужчина призывного возраста уехал за границу или имеет возможность выезжать, а затем возвращаться, то не должен этим хвастаться, а молча сидеть там.
"Выезжают – не все должны быть героями, не все могут ими быть. Кто-то выехал – завалите еб*ло. Я не знаю, смог бы я пойти на войну, если бы мне было 25 лет. Сегодня я себе говорю, что, конечно, я бы смог, но это может быть неправда. Я вижу, что война – это страшная вещь", — объяснил шоумен.
Напомним, ранее Гарик Корогодский рассказал о своем спектакле "Двоє оголених чоловіків". Шоумен признался, как уговорил актера Алексея Вертинского голышом выйти на сцену.
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