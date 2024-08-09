Корогодский раскрыл, как уговорил 68-летнего Вертинского сыграть на сцене обнаженным и где запретили показ спектакля

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский рассекретил, как уговорил 68-летнего актера Алексея Вертинского сыграть на сцене полностью обнаженным.

Корогодский в конце 2022 года представил спектакль "Двоє оголених чоловіків", продюсером которого и стал. Одну из главных ролей там играет Вертинский, по сценарию он должен показаться на сцене полностью обнаженным. Как рассказал Корогодский в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці", актера вообще не пришлось уговаривать. Более того, роль словно бы для него и была написана, а ему прекрасно удается воплощать ее на театральной сцене.

Алексей Вертинский / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Мне кажется, что Вертинский сидел все свои 68 лет после каждого спектакля и ожидал, а когда придет Гарик и предложит мне играть обнаженным. Он так естественно играет на сцене, как купается в своей обнаженности", — поделился шоумен.

В общем, уже прошло немало показов спектакля и даже тур по городам Украины. Каких-либо определенных конфузов не возникало, правда, в Ивано-Франковске не дали ее сыграть. Дело в том, что администрация города должна дать разрешение на показ. Документы команда Корогодского слишком поздно подала, поэтому спектакль пришлось отменить.

Гарик Корогодский и Алексей Вертинский / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Франковская мэрия запретила нам спектакль. Ивано-Франковск – единственный город в Украине, где мы должны получить разрешение от военной администрации на спектакль. Тот, кто вел мне тур, прое**л получить это разрешение. Администрация правильно повелась, потому что их должны предупредить за 10 дней, они должны рассматривать, разрешить, а мы предупредили за один день", — рассказал шоумен.

Напомним, ранее Гарик Корогодский рассказал, где во время полномасштабной войны находятся его дети и внуки. Также Бизнесмен признался, почему его сын до сих пор не может избавиться от российского гражданства.

Читайте также: