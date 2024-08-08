Корогодский удивил, как "выгнал" дочь с младенцем из дома и почему его сын не может лишиться гражданства РФ

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский рассказал о своих детях и внуках и рассекретил, где они находятся во время войны.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" знаменитость признался, что его потомки остались в Киеве. За границу они отказывались выезжать. Впрочем, все же шоумен пытался их спровадить в безопасное место. Дочь Лизу Корогодский просто "выгнал" с тремя детьми из дома, чтобы она уехала за границу. Через два дня девушка вернулась в Киев.

Гарик Корогодский с дочерью Лизой / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Они не хотят уезжать. Я пытался их вывезти. 10 ноября прошлого года было шумно в Киеве. Я выгнал Лизу с тремя детьми, младшему было 20 дней, машиной за границу. Она уехала, два дня пожила за границей и звонит мне: "Мы всем все доказали, кто в доме хозяин, кто решает, я возвращаюсь", – рассказал шоумен.

Младшая дочь Гарика Корогодского тоже некоторое время находилась за границей. Она окончила 11 класс школы в Дании, а затем поступила на океанолога в один из вузов Лондона. Впрочем, девушке тоже захотелось вернуться в Киев, что она сделала.

Гарик Корогодский с дочерью Машей / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"Здесь показательная вещь с моей младшей дочерью. Я ее вытолкал в Данию, она окончила школу. У нее была мечта стать океаническим биологом. Она поступила в вуз в Лондоне. Потом она мне позвонила, что хочет вернуться в Киев. Она вернулась", — вспомнил шоумен.

Рассказал Гарик Корогодский и о сложной ситуации с сыном, у которого с рождения российское гражданство, а сейчас он не может от него избавиться. Как говорит бизнесмен, для того чтобы это сделать, нужно поехать в РФ и восстановить паспорт. Однако, конечно, никто в Москву не будет отправляться. Поэтому сейчас шоумен делает все возможное, чтобы наконец-то изменить гражданство сына.

Гарик Корогодский с сыном / Фото: instagram.com/garikkorogodski

"От российского гражданства избавиться сегодня слишком сложно, почти невозможно. Чтобы от него избавиться, нужен российский паспорт, его нет, потому что он его не обновлял с 15 лет. Гражданство нельзя просто сжечь, особенно когда паспорта нет. Для того чтобы сегодня избавиться от этого российского гражданства, нужно, как говорят юристы, на один день заехать в Москву, обновить паспорт. Они гарантируют, что он уедет, но кто их слушает, сколько сколько стоят эти гаранты, и никто не собирается туда ехать. Мы ищем любые пути избавиться от российского гражданства", - поделился бизнесмен.

Напомним, ранее Гарик Корогодский рассказал о своем состоянии. Бизнесмен также признался, где прячет заработанные миллионы.

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