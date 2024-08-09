Корогодский удивил, почему построил себе склеп и кто из известных артистов будет выступать на его похоронах

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский объяснил, почему построил склеп, и назвал имена известных артистов, с которыми заключил контракт, чтобы они выступали на его похоронах.

Знаменитость, который известен своей эксцентричностью, в потустороннюю жизнь не верит, но сценарий к собственным похоронам написал и даже построил склеп. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" шоумен объяснил, что ему интересно было этим заниматься. В частности, после окончания войны в склеп могут приходить посетители и атмосферно проводить там время.

"Я построил, потому что получил удовольствие от этого. Туда могут приходить, там будет такая терраса, где можно будет курнуть, надеюсь, война же закончится", — объяснил шоумен.

Гарик Корогодский / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Кроме того, Корогодский еще и заключил контракт с известной исландской группой GusGus, которая должна выступить на его похоронах. Коллектив, согласно условиям договора, должен в любое время приехать на похороны, однако музыкантов об этом должны предупредить за 48 часов. Гарик Корогодский ведет переговоры также и с украинским дуэтом Artbat, чтобы и диджеи тоже сыграли для присутствующих.

"У меня есть контракт с исландской группой, что они приедут в любое время на мои похороны, их должны предупредить за 48 часов. Это о моей любимой группе GusGus. Сейчас я веду переговоры еще с одной, но украинской группой Artbat. Это очень известные в мире ведущие диджеи, которые помогают Украине", — удивил шоумен.

Напомним, ранее Гарик Корогодский высказался о своем спектакле "Двоє оголених чоловіків". Шоумен рассекретил, как уговорил актера Алексея Вертинского сыграть в нем полностью обнаженным.

Алексей Вертинский откровенно о юбилейном спектакле, преданности профессии и подготовке к выступлениям

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