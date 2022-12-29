"Король ужасов" Стивен Кинг пожелал мира в Украине в наступающем 2023 году

Писатель ответил на вопрос о самой большой мечте в новом году.

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг пожелал украинцам мира в грядущем 2023 году.

"Король ужасов" ответил на вопрос своего коллеги, автора детективов Дон Винслоу, который поинтересовался у своих подписчиков в Twitter об их самой большой персональной мечте в новом году. Да, свой комментарий под сообщением оставил и Кинг.

"Мир в Украине", – коротко ответил на вопрос о желании писатель.

Peace in Ukraine. — Stephen King (@StephenKing) December 29, 2022

В комментариях сотни украинцев поблагодарили писателя за его поддержку.

Стивен Кинг с начала полномасштабной войны поддержал украинцев и выступил против российской агрессии. Писатель активно комментирует события в Украине в своих социальных сетях, радуется успехам ВСУ и освещает преступления РФ. Так, в октябре Кинг прокомментировал удары по Крымскому мосту и высмеял россиян.

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