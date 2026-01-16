Короткостриженая Lida Lee ошеломила, как выглядела с длинными волосами

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, ошеломила, как выглядела с длинными волосами.

Уже длительное время фанаты исполнительницы привыкли видеть ее с короткой стрижкой. Однако, с такой прической артистка ходила не всегда. В Instagram-stories певица опубликовала серию архивных фотографий, на которых предстает с длинной и кудрявой шевелюрой.

Кстати, кадрами Lida Lee поделилась не просто так. Подписчики артистки поинтересовались в сторис, всегда ли она была такой стильной. Поэтому, певица показала архивные кадры и пошутила, что со вкусом у нее раньше было не все хорошо.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

"Ой, девочки, конечно, не всегда (была стильной - прим. ред.), были и темные времена, когда из вкусовых были только вкусовые рецепторы. Да вы и сами можете увидеть, как было", - пошутила певица.

