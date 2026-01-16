- Дата публикации
Короткостриженая Lida Lee ошеломила, как выглядела с длинными волосами
Артистка поделилась серией архивных фотографий и высказалась о своем стиле.
Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, ошеломила, как выглядела с длинными волосами.
Уже длительное время фанаты исполнительницы привыкли видеть ее с короткой стрижкой. Однако, с такой прической артистка ходила не всегда. В Instagram-stories певица опубликовала серию архивных фотографий, на которых предстает с длинной и кудрявой шевелюрой.
Кстати, кадрами Lida Lee поделилась не просто так. Подписчики артистки поинтересовались в сторис, всегда ли она была такой стильной. Поэтому, певица показала архивные кадры и пошутила, что со вкусом у нее раньше было не все хорошо.
"Ой, девочки, конечно, не всегда (была стильной - прим. ред.), были и темные времена, когда из вкусовых были только вкусовые рецепторы. Да вы и сами можете увидеть, как было", - пошутила певица.
Напомним, недавно Lida Lee показывала пикантное фото со своим возлюбленным шоуменом Даниэлем Салемом. Исполнительница также заговорила об испытаниях в их отношениях.