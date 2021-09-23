Кортни Кардашян и Меган Фокс снялись топлесс и померялись идеальными фигурами

Кортни Кардашян и Меган Фокс снялись топлесс и померялись идеальными фигурами

Подружки устроили откровенную фотосессию.

Голливудская актриса Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашян не только вместе на двойные свидания ходят, но и участвуют в откровенных фотосессиях.

Так, знаменитости вместе попозировали в новой рекламной кампании младшей сестры Кортни — Ким Кардашян. Подружки снялись топлесс, одетые только в черные трусики. Звезды соблазнительно позировали на камеру и померялись идеальными фигурами. Фотографии разместила Фокс.

Меган Фокс и Кортни Кардашян / instagram.com/meganfox

Меган Фокс и Кортни Кардашян / instagram.com/meganfox

Кортни также опубликовала несколько пикантных кадров. На них красавицы лакомились фруктами. В частности, ели одно яблоко.

Меган Фокс и Кортни Кардашян / instagram.com/kourtneykardash

Меган Фокс и Кортни Кардашян / instagram.com/kourtneykardash

Поклонники едва не потеряли дар речи после увиденного. В комментариях пользователи написали ряд приятных сообщений.

Я на полу

Это будет в моих снах сегодня ночью

Горячие мамочки

Напомним, украинка с самыми большими скулами в мире станцевала в стрингах через неделю после новой операции. Анастасия Покрещук увеличила грудь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку