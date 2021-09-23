Кортни Кардашян и Меган Фокс снялись топлесс и померялись идеальными фигурами

Подружки устроили откровенную фотосессию.
Голливудская актриса Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашян не только вместе на двойные свидания ходят, но и участвуют в откровенных фотосессиях.
Так, знаменитости вместе попозировали в новой рекламной кампании младшей сестры Кортни — Ким Кардашян. Подружки снялись топлесс, одетые только в черные трусики. Звезды соблазнительно позировали на камеру и померялись идеальными фигурами. Фотографии разместила Фокс.
Кортни также опубликовала несколько пикантных кадров. На них красавицы лакомились фруктами. В частности, ели одно яблоко.
Поклонники едва не потеряли дар речи после увиденного. В комментариях пользователи написали ряд приятных сообщений.
- Я на полу
- Это будет в моих снах сегодня ночью
- Горячие мамочки
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