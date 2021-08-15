Кортни Кардашян отрезала длинные роскошные волосы и ошеломила новой прической

Актриса прибегла к изменениям.
Американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашян решилась изменить прическу.
42-летняя фотомодель отрезала длинные роскошные волосы и сделала трендовое каре. Результат перевоплощения знаменитость показала на своей странице в Instagram. Старшая сестра известного семейства Кардашян-Дженнер опубликовала снимки, на которых позирует перед зеркалом в черном топе.
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В комментариях пользователи писали, что Кортни невероятно идет каре.
- Нравится твоя прическа
- Вау! Такая милая
- Идеально
Также фолловеры уже не первый день гадают, беременная ли актриса. В комментариях они засыпают Кардашян вопросами, вскоре ли она родит четвертого ребенка. Впрочем, на днях Кортни опровергла догадки и заявила, что она "женщина в теле".
Напомним, ранее 42-летняя Кортни Кардашян похвасталась фигурой в бикини. Звезда опубликовала пикантное фото в своем фотоблоге.