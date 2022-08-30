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Кортни Кардашьян возмутила украинцев: звезда показала видео с Красной площади

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Кортни Кардашьян возмутила украинцев: звезда показала видео с Красной площади

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Известная американская модель и блогер Кортни Кардашьян возмутила своим поступком.

Знаменитость Кортни Кардашьян показала странный ролик.

Блогерша в Instagram-stories опубликовала короткое видео, на котором изображена российская Красная площадь. Ролик был сделан зимой в Москве, ведь вокруг много снега, новогодних елок и аттракционов.

Кортни Кардашьян показала такое в своем Instagram / © instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян показала такое в своем Instagram / Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кортни никак не прокомментировала свой пост, что возмутило украинцев. Тем более видео, которое было сделано в стране-агрессоре, в соцсети Кардашьян выглядит очень странно. Звезда опубликовала сторис уже довольно давно и после этого у ее Instagram не было никаких постов.

В общем, ранее блогерша поддерживала Украинцев, которые защищают страну от российских оккупантов. Кортни писала, что молится за Украину.

Кортни Кардашьян поддерживала Украину / © instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян поддерживала Украину / Фото: instagram.com/kourtneykardash

Отметим, Кортни Кардашьян не первая мировая знаменитость, возмутившая своим поведением. Недавно голливудский актер Роберт Дауни-младший разочаровал своих поклонников по всему миру, которые активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с РФ. "Железный человек" надел носки, на которых виднелась надпись "россия", да еще и на русском языке.

Напомним, путинистка Надежда Бабкина ярко продемонстрировала свое отношение к войне в Украине. Российская певица и ярая поклонница Путина решила выступить в оккупированном Луганске.

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