Кортни Кардашьян возмутила украинцев: звезда показала видео с Красной площади

Известная американская модель и блогер Кортни Кардашьян возмутила своим поступком.
Знаменитость Кортни Кардашьян показала странный ролик.
Блогерша в Instagram-stories опубликовала короткое видео, на котором изображена российская Красная площадь. Ролик был сделан зимой в Москве, ведь вокруг много снега, новогодних елок и аттракционов.
Кортни никак не прокомментировала свой пост, что возмутило украинцев. Тем более видео, которое было сделано в стране-агрессоре, в соцсети Кардашьян выглядит очень странно. Звезда опубликовала сторис уже довольно давно и после этого у ее Instagram не было никаких постов.
В общем, ранее блогерша поддерживала Украинцев, которые защищают страну от российских оккупантов. Кортни писала, что молится за Украину.
Отметим, Кортни Кардашьян не первая мировая знаменитость, возмутившая своим поведением. Недавно голливудский актер Роберт Дауни-младший разочаровал своих поклонников по всему миру, которые активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с РФ. "Железный человек" надел носки, на которых виднелась надпись "россия", да еще и на русском языке.
Напомним, путинистка Надежда Бабкина ярко продемонстрировала свое отношение к войне в Украине. Российская певица и ярая поклонница Путина решила выступить в оккупированном Луганске.
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