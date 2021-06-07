Кортни Кокс спела с Эдом Шираном и Элтоном Джоном любимую песню Лизы Кудроу с "Друзей"

Актриса была тронута таким сюрпризом.

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс решила порадовать свою коллегу по ситкому Лизу Кудроу и устроила ей сюрприз.

Так, знаменитость записала видео, где вместе с британскими музыкантами Эдом Шираном, Элтоном Джоном и американской певицей Бренди Карлайл спела хит Tiny Dancer. Именно эту песню героиня Лизы Фиби Буффе назвала самой романтичной. В сериале Фиби была убеждена, что она посвящена боксеру Тони Данцу. Поэтому, специально для Кудроу звезды изменили текст и спели вместо Tiny Dancer — Tony Danza. Интересно, что Эд и Бренди играли на гитаре, а Кортни — на фортепиано.

"Один из величайших моментов моей жизни. Это для тебя, Лиза Кудроу", — написала Кокс.

Менее чем за сутки ролик собрал почти 5 млн просмотров и 13 тысяч комментариев. Отреагировала на музыкальный подарок и сама Лиза. Актриса записала видеообращение, в котором призналась, что тронута.

Напомним, в спецэпизоде сериала "Друзья" Леди Гага с забавными хвостиками спела легендарную песню Фиби. Ситком скорее напоминал воспоминания о съемках знаменитой шестерки.

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