Кошевой и Казанин показали редкие фото с семьей и рассказали о новогодних традициях

Уже 24 декабря в 20:00 на телеканалах 1+1 Украина на ТЕТ зрители увидят праздничный рождественский "Вечерний квартал". В сочельник юмористы покажут злободневный юмор, о войне и реалиях нашего настоящего, а также эксклюзивные номера от приглашенных звезд с песнями, сопровождающими нашу жизнь.

В канун Рождества, актеры и актрисы "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" рассказали о своих рождественских традициях, как готовят подарки детям и без чего не обходится их праздничный стол.

Юрий Ткач поделился, что именно они с женой Викторией положили начало семейной традиции собираться вместе на Рождество. Впервые это произошло 10 лет назад и с тех пор они собираются большой семьей вместе с родителями, бабушками, дедушками, тетками и дядьками за столом в родном Днепре. Однако как будет в этом году – пока не знают.

"У нас главная рождественская традиция – это попасть к родителям в Днепр. И мы стараемся, чтобы так было каждый год. Не всегда получается, но когда попадаем, это огромный праздник. Не знаем, как будет в этом году, выйдет ли приехать к родителям. Может, их к себе пригласим. Потому что Рождество – это настоящий семейный праздник, очень добрый. И у тех, кто хочет, чтобы мы его не отпраздновали – ничего не получится! Это будет праздник большой семьи под названием Украина", – отметил Юрий Ткач.

Юрий Ткач с семьей / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Со своей стороны, Евгений Кошевой рассказал, что традиционно семьей распределяют праздничные обязанности. Жена вместе с двумя дочерьми и бабушками отвечают за вкусный стол, а папа – за настроение и подарки. Поэтому праздничная суета у Кошевого начинается с самого утра в канун праздников, ведь Евгений ответственно относится к подготовке подарков. Относительно рождественских традиций отмечает, что в этот вечер семья обязательно должна быть вместе.

"О рождественском столе – то у нас он не обходится без праздничных салатов, пирога из капусты, который готовит моя мама, блинчиков с разными начинками, которые готовит теща, а также японского бисквита, который готовит старшая дочь Варвара. Младшая дочь Серафима отвечает за культурную программу – например, может танец подготовить. Старшей Варваре уже немного не до этого, раньше она показывала концерты, а теперь передала эстафету. В предыдущие годы мы еще активно дом украшали разными гирляндами и огоньками даже снаружи, но сейчас в стране война, нужно экономить электроэнергию, поэтому планируем только внутри чуть-чуть дом украсить и установить елку", – поделился Кошевой.

Евгений Кошевой с семьей / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик вспоминает, что еще с детства празднование Рождества ее семья начинает на Сочельник с первой звездой, восходящей около 18:00. На родной Тернопольщине актриса придерживается многих традиций, однако пока не колядует, а только принимает колядников. Песик призналась, что есть одна необычная традиция, которой она придерживается еще с детства.

"Или на Рождество, или на Новый год я обязательно должна посмотреть фильм "Один дома". Я никогда не устаю от этой комедии и всегда смотрю сразу три части. Я эти фильмы знаю наизусть. И несмотря на то, что уже взрослая, каждый раз смеюсь, как впервые. Что касается праздничного стола – то Рождество не обходится у меня без постных вареников и маринованных грибочков", – рассказала Татьяна Песик.

Татьяна Песик / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Со своей стороны актер "Вечернего Квартала" Степан Казанин отметил: рождественские и новогодние празднования в его семье за последние годы претерпели определенные изменения. На это повлияли, в первую очередь, эпидемия коронавируса и локдаун, которые позволили провести праздники вместе и стать еще ближе. Вспоминает, что еще со студенческих лет обязательным является загададывание заветных желаний на Рождество и Новый Год.

"В этом году, я уверен, у украинцев одно желание на всех – это наша безоговорочная победа над врагом. Поэтому на этот раз можно не скрывать свое желание от окружающих, не писать его на листочке и сжигать, а говорить его вслух. Традиции меняются, теперь и желание другие. Главное, чтобы оно сбылось, а я уверен, что так и случится. Если же говорить о вкусных семейных традициях, то жена довольно часто экспериментирует со стандартными блюдами. К примеру, готовит не классический оливье, а с копченой курицей, где вместо традиционного горошка – консервированная фасоль и корейская морковь. Относительно подарков детям – каждый год папа оставляет под елкой что-то нужное, обычно это электронные гаджеты. Хотя младший сын относится к праздничным подаркам спокойно, часто их даже не замечает, когда они уже под елкой лежат", – поделился Степан Казанин.

Степан Казанин с семьей / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

А вот Ольга Жуковцова каждый год устраивает праздник для своего 9-летнего сына. В этом году семья будет на праздники вне дома – из-за полномасштабного вторжения Алексей находится в Турции, где мама и планирует ему устроить Рождество и Новый год. Жуковцова поделилась, что они будут готовить праздники для детей украинским обществом и вспомнила, как в предыдущие годы праздновали в Украине.

Ольга Жуковцова с семьей / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

"Несколько последних лет я на зимние праздники была дома. Поэтому мы собирали всех знакомых детей у себя дома, кто-то из взрослых мужчин переодевался в Святого Николая и начинал поздравлять детей, дарить подарки. Но мой сын никогда не хотел рассказывать стишок. Он занимается футболом и мы придумали, что он должен дать отчет Николаю, сколько раз он может набить мяч. И Алексей всегда это помнит и понимает, что каждый Новый год он должен показать лучший результат", – поделилась актриса.

Не пропустите рождественский "Вечерний Квартал" уже 24 декабря в 20:00 на телеканалах 1+1 Украина и ТЕТ.

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