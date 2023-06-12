Кошевой, Казанин и Птушкин показали, как помогали животным в приюте в Ирпене

Актеры "Студии квартал 95" Евгений Кошевой и Степан Казанин и тревел-блогер Антон Птушкин показали, как помогали животным в приюте "Зоопатруль", что расположен в Ирпене.

Как говорится в сюжете ТСН, приют в городе был открыт два месяца назад. Сейчас там уже проживает более ста животных, которым необходима помощь. Актеры "Студии квартал 95" еще с начала основания заведения взяли его под свою опеку и призывают всех неравнодушных помогать четырехлапым.

Евгений Кошевой и Степан Казанин / Фото: скриншот с видео

В частности, знаменитости и сами активно заботятся о животных. Актеры Евгений Кошевой и Степан Казанин устроили уборку в вольерах: собрали старые опилки и насыпали новые.

"У нас толока такая. Я думаю, к этому должен быть причастен каждый. Надо приезжать, это такая терапия!" – отметил Евгений Кошевой.

Антон Птушкин / Фото: скриншот с видео

С актерами также в приют приехал и блогер Антон Птушкин. Знаменитость тоже активно убирал в вольерах четырехлапых .

Звездная толока: актеры "Студии квартал 95" посетили приют для животных в Ирпене

Напомним, в настоящее время украинцы сплотились и активно помогают пострадавшим в войне. Особенно в помощи сейчас нуждаются жители Херсонской области, которую начало затапливать после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Ранее певица Алина Гросу назвала сумму средств, которую перевела пострадавшим в результате враждебных действий российских военных детям.

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