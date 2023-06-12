Кошевой, Казанин и Птушкин показали, как помогали животным в приюте в Ирпене

Знаменитости взяли под опеку четырехлапых.
Актеры "Студии квартал 95" Евгений Кошевой и Степан Казанин и тревел-блогер Антон Птушкин показали, как помогали животным в приюте "Зоопатруль", что расположен в Ирпене.
Как говорится в сюжете ТСН, приют в городе был открыт два месяца назад. Сейчас там уже проживает более ста животных, которым необходима помощь. Актеры "Студии квартал 95" еще с начала основания заведения взяли его под свою опеку и призывают всех неравнодушных помогать четырехлапым.
В частности, знаменитости и сами активно заботятся о животных. Актеры Евгений Кошевой и Степан Казанин устроили уборку в вольерах: собрали старые опилки и насыпали новые.
"У нас толока такая. Я думаю, к этому должен быть причастен каждый. Надо приезжать, это такая терапия!" – отметил Евгений Кошевой.
С актерами также в приют приехал и блогер Антон Птушкин. Знаменитость тоже активно убирал в вольерах четырехлапых .
Напомним, в настоящее время украинцы сплотились и активно помогают пострадавшим в войне. Особенно в помощи сейчас нуждаются жители Херсонской области, которую начало затапливать после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Ранее певица Алина Гросу назвала сумму средств, которую перевела пострадавшим в результате враждебных действий российских военных детям.
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