Кошевой объяснил, за что с Пикаловым получил награду от Зеленского, и ответил хейтерам

Украинские звезды шоу-бизнеса по случаю Дня Независимости получили почетные награды от президента Украины.

Впрочем, после награждения знаменитостей возник ряд вопросов и шквал критики, почему некоторые артисты получили награды. В частности, одними из тех, кого захейтили, были Евгений Кошевой и Александр Пикалов.

Кошевой прокомментировал их награждение. По словам актера, награды они получили благодаря волонтерской деятельности. С начала войны актеры много чего сделали для Украины, но не афишировали этого. По словам Кошевого, они не видели смысла этого делать, тем более помогали артисты украинцам за свой счет.

"То, что мы не говорим публично об этой своей волонтерской деятельности – это наше дело. До сих пор мы все делали за свой счет, не собирали донать из других людей, поэтому нам даже мысли не приходило, что надо перед кем-то отчитываться. Кто-то другой афиширует свою волонтерскую деятельность — это его дело. Другие также за это ордена получили. Но почему-то именно наши с Сашей награды вызвали больше шума", — прокомментировал Кошевой в интервью kp.ua.

Александр Пикалов и Евгений Кошевой / Фото: instagram.com/pikalov95_official

Евгений рассказал, что с начала войны ему с Пикаловым прилетело немало хейта. В частности, писали, что они уехали за границу. Кошевой подчеркнул, что они оставались в Украине. На хейт актер старается не реагировать.

"Я предполагал, что такое будет. Потому что с самого начала полномасштабного вторжения мы много хейта получаем в свой адрес. Например, кто-то распускал слухи, что мы с Пикаловым в первый день войны сбежали в Польшу... И это при том, что мы с Сашей еще 24-го утром приезжали на телеканал 1+1, выходили в прямой эфир из студии — чтобы поддержать людей. Со второй недели войны начали ездить с выступлениями в военные. Выступали в воинских частях, бомбоубежищах, госпиталях, на станциях метро. Если почитать все то, что пишут, может показаться, что мы с Сашей уже полмира объездили за эти пол года. Я на такое стараюсь не реагировать. Но иногда, конечно, злость берет. Хотя ты понимаешь, что некоторым за это просто платят деньги — за то, чтобы они наговаривали на людей", — сказал Кошевой.

Напомним, 28 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами известных людей, среди которых немало знаменитостей. Впрочем, после обнародования списков награжденных некоторых звезд начался литься шквал критики. Впоследствии у Зеленского объяснили, почему наградили орденами Пикалова, Кошевого и других звезд.

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