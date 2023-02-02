Кошевой признался, что ему предлагали 10 млн долларов, чтобы он "завел" человека в партию "Слуга народа"

Актер поделился, что если бы не его совесть, он мог бы стать миллионером.

Художественный руководитель Студии "Квартал 95" и близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, как его дружбой с руководителем страны неоднократно хотели воспользоваться.

По словам Кошевого, когда Зеленский решил уходить в президенты, Евгений сразу сказал другу, что его в политике не будет. Тем не менее, к "квартальцу" также возросло внимание после того, как Владимир Александрович возглавил страну.

Более того, однажды Кошевого просили, чтобы он "завел" человека в список партии "Слуга народа". За это актеру предлагали 10 миллионов долларов.

"Во время парламентских выборов я мог бы стать миллионером, но потом как смотреть в глаза. Предлагали 10 миллионов долларов за то, чтобы "завести" в список партии "Слуга народов". Это бизнесмен какой-то там. Я говорю: "Да нет" Он: "Погоди, 10!". Я: "Не интересно". Ты понимаешь, как я потом буду ему в глаза смотреть? У меня даже душа к этому не лежит, я никогда даже об этом не думал, что я где-то могу что-то взять, кого-то завести и потом спокойно сидеть на жопе ровно. Нет, так не выходит. Я не из тех людей", — прокомментировал Кошевой во время разговора с журналистами YouTube-проекта "Бомбардир".

Евгений Кошевой

Кошевой добавил, что он не готов рисковать, даже ради 10 миллионов долларов своей честью и репутацией: "Я даже не знаю, как потом бы вел себя. И это бы всплыло все и потом как смотреть в глаза всем, кто тебя уважает, кто тебя смотрит… Это просто окончательно все потерять. Я не готов ради этого сделать какой-нибудь такой шаг".

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал о переписке с Владимиром Зеленским после визита президента Украины в США. Отметим, что 21 декабря 2022 года Владимир Александрович впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул страну. Он улетел в Вашингтон на историческую встречу с президентом США Джо Байденом.

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