Кошевой признался, как часто и о чем общается с Зеленским во время войны: "Это происходит поздно"

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой рассекретил, как часто во время войны общается с давним другом, президентом Владимиром Зеленским, и о чем они говорят.

Артист признался, что у них очень редко получается связаться. Обычно они переписываются или иногда могут звонить друг другу. Однако это происходит поздно вечером, ведь у Зеленского просто нет свободного времени. А вот увидеться за все время войны Зеленскому и Кошевому удалось всего несколько раз.

Евгений Кошевой

"Мы разговариваем редко. В основном переписываемся. Или если у него есть свободное время, мы можем связаться по телефону. Обычно это происходит очень поздно вечером. Пару раз виделись. Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, и мы все его в этом поддерживаем", – рассказал Евгений Кошевой в интервью kp.ua.

Также Евгений Кошевой рассекретил, о чем именно общается с Зеленским. По словам юмориста, они могут разговаривать на разные темы. Конечно, не обходят войны. Кошевой и Зеленский общаются о поездках к военным на фронт.

Президент Украины Владимир Зеленский

"Мы общаемся на разные темы. За что зацепились — о том и говорим. Часто рассказываем о поездках к военным. И, кстати, так совпадает, что мы с президентом часто бываем на фронте в одних и тех же местах с небольшой разницей во времени. Или мы первыми едем куда-нибудь с выступлениями или отвозим помощь, а через некоторое время и он приезжает в это место. Или наоборот – он посещает какую-нибудь позицию, а вскоре и мы туда едем. Даже во время полномасштабного вторжения мы с Владимиром Александровичем ходим по одним дорогам", - поделился Кошевой.

Напомним, недавно актриса Елена Кравец рассказала, какие изменения заметила во Владимире Зеленском. Также артистка рассекретила, какое последнее сообщение получила от президента.

Читайте также: