Кошевой признался, как с женой преодолевал кризис 17-летней дочери: "Очень сложно"

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой раскрыл трудности в воспитании дочерей.

В частности, Кошевой вспомнил, как тяжело давался переходный возраст его старшей дочери Варвары. По словам звезды, 17-летняя девушка имела множество недоразумений в семье. Кошевой признает, что проходить этот нелегкий период в основном приходилось жене наедине, ведь у него были регулярные гастроли.

"Было очень сложно. Надо подготовиться, что и у Серафимы (младшей дочери – прим. ред.) скоро будет такой переходный возраст. Еще несколько лет мы подождем, а потом снова будем нырять в этот трэш. Жена просто сходила с ума. Мы ездим на гастроли, нас не бывает месяцами дома, а она все это видит. И я, к сожалению, на расстоянии не мог помочь чем-то конкретным", — рассказал шоумен в комментарии "Люкс ФМ".

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Тем не менее, супруги пытались направлять Варю путем компромиссов. Главной задачей, по словам звездного отца, было подготовить подростка к взрослой жизни и научить ее рациональному принятию решений.

"Искали компромиссы. Искали и Варю. Объясняли ребенку, что это не конец жизни и не взрослая жизнь. И что все впереди и будет гораздо сложнее. И что мы чего-то там не позволяем не потому, что мы тебя не любим, а потому, что так надо для того, чтобы вырасти человеком. Я хочу, чтобы они оставались людьми, не смотря на то, что им предлагают те люди, которые, возможно, хотят поймать на крючок", – объяснил Евгений.

Напомним, недавно певец Александр Пономарев показал своего сына-красавца Сашу и поздравил его с совершеннолетием.

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