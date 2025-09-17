Кошевой раскрыл детали отношений Зеленского с мамой и ее реакцию на решение сына пойти в политику

Евгений Кошевой, Владимир Зеленский

На днях мама Президента Украины Владимира Зеленского отпраздновала день рождения.

16 сентября Римме Владимировне исполнилось 75 лет. По случаю юбилея женщины звезда "Квартала-95" и близкий друг Владимира Зеленского, Евгений Кошевой, рассказал об особых отношениях президента с его матерью. По словам актера, между Зеленским и Риммой Владимировной существует особая связь, которая продолжается несмотря на все государственные дела.

В эфире "Сніданку з 1+1" Кошевой вспомнил, что участники "Квартала" всегда хорошо ладили с родителями будущего президента. Когда звезды играли совместные концерты, то после выступлений часто собирались у них дома на дружеские ужины.

Евгений также вспомнил, что когда сын Риммы Владимировны долгое время не отвечал на звонки, то она всегда волновалась и сразу обращалась к Кошевому: "Говорила: "Женя, а где Вова?". А я отвечал: "Римма Владимировна, ну немного занятой человек". Я ему SMS писал, что его мама разыскивает. Он говорил: "Хорошо, я наберу".

Владимир Зеленский с родителями дома

По словам юмориста, мама Зеленского очень переживала, когда он решил пойти в политику. Она даже просила друзей в дальнейшем всегда поддерживать его в этом решении: "Как-то сказала: "Женя, скажи, пожалуйста, зачем?". А я ответил, что не могу спорить с Владимиром. Если он принимает решение — значит, знает, на что идет. Она добавляла: "Ну, вы же там ему помогайте".

Актер отметил, что несмотря на сумасшедший график Зеленского, родители постоянно на связи с сыном и следят за ситуацией в Украине. В свою очередь, актеры "Квартала 95" все еще изредка наведываются к родителям президента. По словам Евгения, последний раз коллектив приезжал к ним во время полномасштабного вторжения, когда были на гастролях.

"Римма Владимировна сидит, слушает и даже мысленно опекает своего ребенка. Она знает, что он президент, что он занят, но он должен маме ответить", — отметил с улыбкой Евгений.

