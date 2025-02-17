Кошевой раскрыл, куда исчез комик Жидков "Тамбовский волк" со сцены во время войны

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой высказался об исчезновении со сцены его коллеги, юмориста и сценариста Валерия Жидкова.

Так, артист до полномасштабного вторжения приобрел популярность как "Тамбовский волк" и снимался в телепроектах. Жидков родом из РФ, но в начале великой войны распрощался с российским гражданством в пользу украинского. Так же проживал с женой и двумя детьми в Украине, которую публично поддерживал. Однако через некоторое время перестал выходить на связь к фанатам.

Кошевой в комментарии "Ранок у великому місті" поделился, что во время войны он узнал о выезде юмориста за границу. Однако куда именно, артист не раскрыл. Тем не менее, его действия расценивает как не слишком смелую позицию.

Валерий Жидков

"Он не работает. Он уехал. Не знаю, можно ли это назвать по-английски или нет... Я когда узнал, что он ушел, то для меня это было неожиданно. Мне сказали, что Валера уехал. Уехал, да и уехал. Значит, такой ты сильный чувак, бл*дь", - резко высказался о коллеге шоумен.

Напомним, недавно Евгений Кошевой рассказал о трудностях воспитания 17-летней дочери и какой выход из ее подросткового кризиса нашел.

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