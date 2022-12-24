Кошевой рассказал о переписке с Зеленским после визита президента в США

Актер рассказал, что спросил главу страны и что он ему ответил.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой и актриса "Женского Квартала" Анастасия Оруджева посетили студию "Сніданку з 1+1".

В утреннем шоу Кошевой, в частности, поделился, видел ли выступление своего друга, президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе во время визита в США, где также встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом:

"Я смотрел не полностью. Я потом читал эти тезисы все, весь тот посыл, который он давал в Конгрессе. Я ему написал, что ты снова весь мир поставил на уши", – поделился Кошевой.

На вопрос, что ему ответил Зеленский, Кошевой показал жест "коза". "Написал: "Спасибо" и эмодзи. Все", — рассказал Кошевой.

Кроме того, Евгений Кошевой рассказал и о праздничном выпуске рождественского "Вечернего Квартала", который покажут уже сегодня, 24 декабря в 20:00 на телеканалах 1+1 Украина на ТЕТ.

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В частности, Кошевой прокомментировал, уместно ли сейчас шутить над президентом:

"Ну вот сейчас, после того, что он сказал, что ему никто не готовит завтраки, будет у нас и такой номер. После взгляда Елены, это будет четко. И сейчас, смотри, после поцелуя Нэнси Пелоси в Конгрессе, после того, как он подарил флаг, все мы знаем прекрасно мем с ножом. Кто-то уже приклеил лицо Елены Владимировны. Она уже стоит с ножом и ждет Владимира Александровича домой", — сказал Кошевой.

В рождественском "Вечернем Квартале" зрителей ожидают разнообразные юмористические номера. К примеру, одним из них станет песня в исполнении Юрия Ткача и Евгения Кошевого о трибунале над российскими оккупантами в Гааге, а Александр Пикалов, Юрий Великий и Степан Казанин покажут номер о Путине и его муртадах – Януковиче и Киве, которые помогают лидеру террористической страны готовить новогоднее поздравление. Дело в том, что у Путина уже не только рука, но и ноги и язык отсохли, так что он ни стоять, ни говорить не может, поэтому создали специальную программу, которая будет имитировать его обращение. И он скажет все, что ему напишут Янукович и Кива.

Также зрителей ожидают и музыкальные номера от открытия 2022 года – Люси Кави, Светланы Тарабаровой, ROXOLANA, POSITIFF и Michelle Andrade. Кроме того, POSITIFF принял участие в одном из номеров вместе с Анастасией Оруджевой.

Напомним, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул страну. Он улетел в Вашингтон на историческую встречу с президентом США Джо Байденом. Тогда же Зеленский выступил с мощной речью в Конгрессе.

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