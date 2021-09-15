Кошевой в роли Дона Корлеоне и возвращения Боклана: известна дата нового сезона "Лиги Смеха"

Премьера состоится уже в этом месяце.

24 сентября в 20:25 на телеканале 1+1 состоится премьера восьмого сезона юмористического шоу "Лига Смеха".

В новом сезоне произойдут небольшие изменения в тренерском составе. Команды будут оценивать: Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Олеся Жураковская, Сергей Бабкин. Народный артист Украины Станислав Боклан снова станет играющим тренером, а впервые попробует себя в роли звездного наставника актер и автор Студии "Квартал 95" Александр Пикалов.

пресслужба каналу "1+1"

"Я впервые в роли тренера "Лиги Смеха". Наконец-то! Признаюсь, что я был на одном прогоне и еще тогда присмотрел себе команды. Лично я очень хочу поработать с новыми, яркими участниками. И они там есть", — рассказал Пикалов.

Зрителей ждет ожесточенная борьба. 18 команд будут бороться за право войти к сезону. Однако, вакантных мест всего 12. Среди участников много новичков. Однако, смогут ли они противостоять опытным коллегам, станет известно 24 сентября.

пресслужба каналу "1+1"

Ведущие — Евгений Кошевой и ПТП. Как и в прошлом сезоне, команда "Лиги Смеха" готовит юмористические скетчи. В первом выпуске зрители увидят видео по мотивам фильма "Крестный отец". В нем Игорь Ласточкин приходит к "Дону" Евгению Кошевому и просит на два выпуска сделать его ведущим "Лиги Смеха". И "Дон" Кошевой пойдет навстречу Ласточкину. Для этого он поставит необычное задание Насте Каменских — отправиться со своим мужем Потапом в путешествие, чтобы отвлечь его от "Лиги Смеха".

Судейские гонки, смешные шутки и борьба за место в "Лиге Смеха" — все это зрители смогут увидеть в новом сезоне уже 24 сентября в 20:25 на 1+1.

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