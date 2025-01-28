Кошмал показала фото с мужем и раскрыла, сколько кило набрала за время беременности

Актриса прокомментировала личную жизнь.
Украинская актриса Анна Кошмал поделилась новыми подробностями своей беременности.
Знаменитость уже вскоре станет мамой. А пока в фотоблоге Кошмал поинтересовались ее весом во время вынашивания малыша. В ответ звезда показала свое новое фото с заметно округлым животиком и призналась, что за этот период поправилась на 20 кило.
"Сейчас я примерно плюс 20 кг, никто мне не верит, но я же знаю", — поделилась Анна.
Также беременная актриса ответила на распространенный вопрос о ее муже, от которого она ожидает малыша. Кошмал показала семейное фото и успокоила фанатов, вновь объяснив, что она с избранником на самом деле вместе. На изображении лица ее мужа не видно. Звезда объяснила это тем, что возлюбленный против публичности, поэтому в большинстве своем и не появляется на фото в Сети.
"То есть раньше был, а тут исчез? Некоторые люди, как мой муж, не любят публичности. И я это уважаю", – ответила артистка.
Напомним, недавно блогерша Елена Филонова удивила своими кардинальными изменениями внешности. Звезда неожиданно похудела на 20 кг и показала фото до и после в нижнем белье.
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