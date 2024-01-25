Кошмал шокировала, как в Кишиневе ее высмеяли за отказ говорить на русском и радовались оккупации Украины

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, как в Кишиневе встретила пророссийских местных, которые высмеивали ее за отказ говорить на русском и радовались, что Россия оккупировала Украину.

В Молдове артистка была проездом. К слову, она возвращалась с отдыха в Украину. Самолетом Анна долетела до Кишинева, а уже оттуда должна была отправиться домой. Однако у Кошмал еще оставалось свободное время, так что она осталась в городе.

Впечатления у певицы о Кишиневе были не слишком приятные, ведь она там встретила пророссийских местных. В частности, знаменитость высмеяли за отказ говорить на русском, а также назвали актрисой из РФ. Более того, Анна говорит, что некоторые вообще радовались оккупации Украины.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда по моему нежеланию разговаривать на русском закачивали глаза или смеялись (например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки). Как оказалось, меня здесь очень хорошо знают, даже слишком. Меня повсюду узнавали и некоторые даже говорили, что я их российская актриса и что они рады, что части Украины уже нет", — шокировала Анна.

Кошмал говорит, что не хочет судить Молдову только из-за тех пророссийских граждан, которых она встретила. Тем более, приятные встречи у Анны тоже были. В частности, актриса запомнила работницу гостиницы, которая отнеслась к ней с уважением и пониманием.

Пост Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Мне бы не хотелось по нескольким людям судить всех других граждан этой страны, но впечатление испорчено полностью. Мою нервную систему поддержала лишь милая девушка на ресепшене отеля, которая мило говорила со мной на английском и отнеслась к нам с уважением и пониманием", — отметила артистка .

Напомним, недавно актриса Анастасия Цимбалару рассказала о позорном поведении россиян за границей. Артистка вспомнила неприятные встречи с жителями страны-агрессора в Египте.

Читайте также: