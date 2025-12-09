Косметолог Леси Никитюк раскрыла правду об инъекциях и манипуляциях с лицом 38-летней звезды

Леся Никитюк и ее косметолог

Косметолог украинской ведущей Леси Никитюк откровенно рассказала об инъекциях красоты, которые она делает для эффекта омоложения.

Так, знаменитость не часто рассказывает о вмешательстве во внешность. Но на этот раз за нее это сделала ее косметолог Татьяна в Instagram. Специалист рассказала, что 38-летняя ведущая обращалась к ней в этом году за установлением филлеров. В то же время врач показала подготовку к процедуре и последствия.

К тому же Татьяна отметила, что смогла поделиться таким секретом только с разрешения Леси, за что отдельно поблагодарила звезду: «Я бесконечно благодарна Лесе за то, что она открыто делится информацией о процедурах, которые реально делает. Многие звезды это скрывают, но искренность Леси — одна из ее самых крутых черт, и я это невероятно ценю».

Специалист также уточнила, какой именно препарат применялся. Так, Лесе ввели инъекционный стимулятор коллагена, который дает естественный эффект подтяжки кожи. Для результата понадобилось два миллилитра.

Впрочем, реакция Сети оказалась неоднозначной. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: кто-то восхищался свежим видом ведущей, а кто-то раскритиковал вмешательство во внешность.

Все на одно лицо после этих процедур

Какие вы красивые!

Одно лицо на всех, как клонированные, ничего личного, ни одной изюминки, как под кальку

Вы супер!

