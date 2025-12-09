ТСН в социальных сетях

Гламур
860
2 мин

Косметолог Леси Никитюк раскрыла правду об инъекциях и манипуляциях с лицом 38-летней звезды

Артистка для молодого вида обращается за помощью к эстетической медицине.

Леся Никитюк и ее косметолог

Косметолог украинской ведущей Леси Никитюк откровенно рассказала об инъекциях красоты, которые она делает для эффекта омоложения.

Так, знаменитость не часто рассказывает о вмешательстве во внешность. Но на этот раз за нее это сделала ее косметолог Татьяна в Instagram. Специалист рассказала, что 38-летняя ведущая обращалась к ней в этом году за установлением филлеров. В то же время врач показала подготовку к процедуре и последствия.

К тому же Татьяна отметила, что смогла поделиться таким секретом только с разрешения Леси, за что отдельно поблагодарила звезду: «Я бесконечно благодарна Лесе за то, что она открыто делится информацией о процедурах, которые реально делает. Многие звезды это скрывают, но искренность Леси — одна из ее самых крутых черт, и я это невероятно ценю».

Леся Никитюк

Леся Никитюк и ее косметолог

Специалист также уточнила, какой именно препарат применялся. Так, Лесе ввели инъекционный стимулятор коллагена, который дает естественный эффект подтяжки кожи. Для результата понадобилось два миллилитра.

Впрочем, реакция Сети оказалась неоднозначной. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: кто-то восхищался свежим видом ведущей, а кто-то раскритиковал вмешательство во внешность.

  • Все на одно лицо после этих процедур

  • Какие вы красивые!

  • Одно лицо на всех, как клонированные, ничего личного, ни одной изюминки, как под кальку

  • Вы супер!

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк отреагировала на большую потерю музыканта ADAM. Вместе с остальными украинскими звездами она выразила эмоции грусти.

