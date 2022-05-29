Космическая сумма: стало известно, за сколько Kalush Orchestra продал хрустальный микрофон "Евровидение-2022"

Космическая сумма: стало известно, за сколько Kalush Orchestra продал хрустальный микрофон "Евровидение-2022"

Сегодня, 29 мая, группа Kalush Orchestra вместе с Сергеем Притулой продала на благотворительном аукционе хрустальный микрофон за победу на "Евровидении-2022".

Новому владельцу пришлось отдать немалую сумму денег.

Об этом сообщили на странице в Telegram "Евровидение Украина".

В общем, хрустальный микрофон за победу на Евровидении-2022 музыканты продали почти за миллион долларов, а именно за 900 тыс. долларов.

Фото: Евровидение Украина | Eurovision/Telegram

Новым обладателем кубка песенного конкурса стало крипто-сообщество WhiteBIT.

Все вырученные средства потратят на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Кстати, Kalush Orchestra продают на аукционе не только хрустальный кубок, но фирменную розовую панамку лидера группы Олега Псюка, в которой он пел на конкурсе в Турине.

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