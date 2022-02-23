Костя Грубич со слезами на глазах рассказал о гибели дочери: "Я вынужден с этим жить"

Костя Грубич со слезами на глазах рассказал о гибели дочери: "Я вынужден с этим жить"

Девушке не стало в июле 2014 года.

Ведущий программы "Твой день" на 1+1 Костя Грубич рассказал о произошедшей в его семье трагедии в июле 2014 года.

В конце июня в полночь дочь ведущего Оля возвращалась домой. Неизвестный на автомобиле сбил девочку на пешеходном переходе. Три недели дочь Грубича была в коме. Родители, коллеги и друзья надеялись на ее выздоровление, однако чуда не произошло, говорится в ЖВЛ. Оля скончалась в 17-летнем возрасте в результате травм, полученных во время ДТП.

"Это невозможно пережить, с этим надо, я вынужден с этим жить. Что мне помогает? То, что есть семья, есть жена, которой еще труднее чем мне", — сказал со слезами на глазах Грубич.

Костя Грубич с дочерью Олей

Константин с женой Светланой не хотели никак комментировать эту трагедию, и до сих пор не хотят.

"Пусть мне моя жена простит за то, что я вам на это сейчас отвечаю. Оля – это подарок судьбы, что у нас был", — сказал заплаканный ведущий.

Отметим, что у Кости Грубича также есть дочь Влада, которая появилась на свет в 1996 году, а годом позже в семье ведущего родились двойняшки Оля и Ярослав. Но в 2014 году 17-летняя Оля трагически погибла.

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