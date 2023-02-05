KOZAK SIROMAHA живет без паспорта и воспитывает детей по давним традициям: что известно о певце-отшельнике

Колоритный украинский исполнитель KOZAK SIROMAHA ошеломил фанатов новой песней и историей своей жизни.

На днях звезда "Голосу країни-8" представил мощный трек "Засвіт встали козаченьки", в основу которого легло произведение "Маруся Чурай".

В своей работе музыкант показал образ настоящего казака. Впрочем, это не только образ карьеры, в жизни Александр Люббоженко также придерживается всех казацких традиций и обрядов.

В свое время музыкант окончил Академию казачества и даже разорвал свои документы, чтобы стать настоящим нерегистровым казаком. Кстати, именно из-за отсутствия паспорта Александр не смог поехать на "Евровидение-2022" в составе группы Kalush Orchestra.

Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Сейчас вместе с женой и тремя детьми KOZAK SIROMAHA живут в казацком поселении Таромское на берегу реки Днепр. Семья воспитывает детей по давним традициям, без телефонов и доступа в интернет. Александр не отводил сыновей в начальную школу, вместо этого учил их самостоятельно казачьим традициям, владению саблей и наукам.

Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Кроме вокала KOZAK SIROMAHA играет на инструменте фисгармонь и исполняет свои песни в жанре тринда — жанр казацких басен. Также известно, что Александр вступил в ряды ВСУ и служил в составе АТО.

Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Ранее KOZAK SIROMAHA вместе с Kalush Orchestra представили мощный трек "Нумо козаки по конях".

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