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KOZAK SIROMAHA живет без паспорта и воспитывает детей по давним традициям: что известно о певце-отшельнике

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
594
Время на прочтение
2 мин
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KOZAK SIROMAHA живет без паспорта и воспитывает детей по давним традициям: что известно о певце-отшельнике

Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

На днях артист представил колоритный клип.

Колоритный украинский исполнитель KOZAK SIROMAHA ошеломил фанатов новой песней и историей своей жизни.

На днях звезда "Голосу країни-8" представил мощный трек "Засвіт встали козаченьки", в основу которого легло произведение "Маруся Чурай".

В своей работе музыкант показал образ настоящего казака. Впрочем, это не только образ карьеры, в жизни Александр Люббоженко также придерживается всех казацких традиций и обрядов.

В свое время музыкант окончил Академию казачества и даже разорвал свои документы, чтобы стать настоящим нерегистровым казаком. Кстати, именно из-за отсутствия паспорта Александр не смог поехать на "Евровидение-2022" в составе группы Kalush Orchestra.

© пресслужба KOZAK SIROMAHA
Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Сейчас вместе с женой и тремя детьми KOZAK SIROMAHA живут в казацком поселении Таромское на берегу реки Днепр. Семья воспитывает детей по давним традициям, без телефонов и доступа в интернет. Александр не отводил сыновей в начальную школу, вместо этого учил их самостоятельно казачьим традициям, владению саблей и наукам.

© пресслужба KOZAK SIROMAHA
Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Кроме вокала KOZAK SIROMAHA играет на инструменте фисгармонь и исполняет свои песни в жанре тринда   — жанр казацких басен. Также известно, что Александр вступил в ряды ВСУ и служил в составе АТО.

© пресслужба KOZAK SIROMAHA
Фото: пресслужба KOZAK SIROMAHA

Ранее KOZAK SIROMAHA вместе с Kalush Orchestra представили мощный трек "Нумо козаки по конях".

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Дата публикации
Просмотры
594
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