Козловский честно рассказал о 13-летнем конфликте с Кондратюком: "Поставил ультиматум"

Виталий Козловский / © YouTube-канал Марічка

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Украинский певец Виталий Козловский, который недавно делился подробностями выплаты долга и где взял деньги, раскрыл настоящую картину бывшего сотрудничества с Игорем Кондартюком.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко звезда признался, что изначально был очень близок с тогда еще продюсером и его семьей. Но после конфликта за авторские права все стало вверх дном и между ними воцарилась злость и ненависть. Козловский не скрывает, что в течение всех 13 лет жил в подвешенном состоянии.

"Я этому человеку доверял очень-очень сильно. Я его так же любил, как и всех из своей семьи. Его даже больше слушал, чем своего родного отца. То есть я этому человеку доверял, как слепой маленький котенок. И когда произошел между нами конфликт, у меня была такая большая обида и злость на этого человека - вместе с этим я жил 13 долгих лет. За эти 13 лет меня, скажем, убивали морально со всех сторон, где только было возможно. То есть я работал и жил не потому, что мне все способствовало для этого, а потому, что шел вопреки всем обстоятельствам", - вспомнил Виталий.

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Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Певец объяснил, что обида была именно из-за творческих наработок, которые Кондратюк ему не хотел отдавать ни при каких условиях. Козловский утверждает, что перед своим расторжением сотрудничества предлагал разойтись на хорошей ноте. В частности, предоставлять экс-продюсеру фиксированный процент с дальнейших концертов в течение определенного периода. Но сойтись во взглядах им тогда так и не удалось.

"Обидно, что он отобрал музыкальный материал. Творчество всегда зависело только от меня, моего настроения, взглядов, чувств. И я свое творчество создавал вместе с авторами, которых я искал. И мне было очень обидно. Я не уходил как хамло от него. Я говорил, что Игорь, я сейчас с вами уже сотрудничать не могу. Там был ряд вопросов, с которыми я не соглашался. И он знал, почему я от него ухожу. И как благодарный человек, уходя от него, я просил, чтобы у нас были нормальные условия нашего расхода. То есть я предлагал уйти, работать самому и с каждого концерта делать выплаты, мы бы договорились, какая это должна быть сумма. Но наверняка человек привык, что ему поступления были все, а мне почти ничего. Потому он на эти условия не пошел и поставил мне ультиматум", - признается артист.

Маричка Падалко, Виталий Козловский / © YouTube-канал Марічка

Козловский предположил, что тогда Игорь имел целью как можно дольше зарабатывать на нем, а он с этим не соглашался из-за неприемлемого отношения команды. Тем не менее, уже сейчас, оглядываясь назад, Виталий прощает Игоря и все обиды и скандалы оставляет в прошлом.

"Я понимаю, что из той ситуации невозможно было выйти по-нормальному. Потому что у людей был бизнес-план. И я это прекрасно понимаю. Я сейчас это говорю без осадка. Возможно, они хотели, чтобы я еще много лет работал на их семью. Но меня не устраивало то, что меня никто не слышит в моей команде. Я тот, кто спонсирует все. И в то же время я самый последний в этой команде, к мнению которого прислушиваются. Но это лишь отголоски прошлого. Сейчас никаких обид на этого человека нет", - добавил звезда.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Напомним, недавно Виталий Козловский рассекретил, где сейчас старший сын Игоря Кондратюка во время войны.