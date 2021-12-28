Козловский, Дзидзьо и Винник: ошеломляющие фото звездных мужчин с бородой и без

Кто-то менял имидж ради работы, а кто-то – ради собственных экспериментов.
Ради сцены приходится прибегать к кардинальным изменениям в образе не только известным женщинам, но и мужчинам.
Так, недавно ошеломили новым имиджем двое артистов. Певец Виталий Козловский и шоумен Дмитрий Коляденко сбрили бороды для работы в новых проектах. Одни фаны в восторге от таких перевоплощений, а другие – нет, но то, что они выглядят неузнаваемо – остается фактом.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть, как выглядят звездные мужчины с бородой и без.
Дмитрий Коляденко
Виталий Козловский
Олег Винник
Дэвид Аксельрод
Дзидзьо
Влад Яма
Слава Демин
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