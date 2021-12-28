Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Козловский, Дзидзьо и Винник: ошеломляющие фото звездных мужчин с бородой и без

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Козловский, Дзидзьо и Винник: ошеломляющие фото звездных мужчин с бородой и без

Кто-то менял имидж ради работы, а кто-то – ради собственных экспериментов.

Ради сцены приходится прибегать к кардинальным изменениям в образе не только известным женщинам, но и мужчинам.

Так, недавно ошеломили новым имиджем двое артистов. Певец Виталий Козловский и шоумен Дмитрий Коляденко сбрили бороды для работы в новых проектах. Одни фаны в восторге от таких перевоплощений, а другие – нет, но то, что они выглядят неузнаваемо – остается фактом.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть, как выглядят звездные мужчины с бородой и без.

Дмитрий Коляденко

Дмитрий Коляденко / © instagram.com/svitsketv
Дмитрий Коляденко / instagram.com/svitsketv

Виталий Козловский

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

Олег Винник

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Дэвид Аксельрод

Дэвид Аксельрод / © instagram.com/david__axelrod
Дэвид Аксельрод / instagram.com/david__axelrod

Дзидзьо

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio
Дзидзьо / instagram.com/dzidzio

Влад Яма

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Слава Демин

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official
Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

Читайте также:

Следующая публикация