Козловский, Дзидзьо и Винник: ошеломляющие фото звездных мужчин с бородой и без

Козловский, Дзидзьо и Винник: ошеломляющие фото звездных мужчин с бородой и без

Кто-то менял имидж ради работы, а кто-то – ради собственных экспериментов.

Ради сцены приходится прибегать к кардинальным изменениям в образе не только известным женщинам, но и мужчинам.

Так, недавно ошеломили новым имиджем двое артистов. Певец Виталий Козловский и шоумен Дмитрий Коляденко сбрили бороды для работы в новых проектах. Одни фаны в восторге от таких перевоплощений, а другие – нет, но то, что они выглядят неузнаваемо – остается фактом.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть, как выглядят звездные мужчины с бородой и без.

Дмитрий Коляденко

Дмитрий Коляденко / instagram.com/svitsketv

Виталий Козловский

Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

Олег Винник

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Дэвид Аксельрод

Дэвид Аксельрод / instagram.com/david__axelrod

Дзидзьо

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio

Влад Яма

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Слава Демин

Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

Читайте также: