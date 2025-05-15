Козловский, Кароль и другие отреагировали на трагическую гибель на фронте шоумена Максима Нелипы

Виталий Козловский, Тина Кароль, Максим Нелипа

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Украинский актер, ведущий, а с начала полномасштабного вторжения военнослужащий Максим Нелипа трагически погиб на фронте.

Государство-террористка РФ убила звезду, когда он выполнял боевую задачу и защищал независимость Украины. О большой потере сообщила супруга Героя Тамара Нелипа и отметила, что обстоятельства смерти на поле боя все еще выясняются. Впрочем, добавила, что потеряла возлюбленного именно 12 мая.

Известно, что в начале службы Максим Нелипа появлялся во многих культовых проектах. В частности, был ведущим телепередач "Проиграй миллион", "Подъем", "Игры патриотов", играл в "Дизель шоу" и КВН. Кроме того, голосом Максима говорили многие герои из фильмов и сериалов.

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Максим Нелипа

В ряды ВСУ ведущий пошел добровольцем в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года. В армии стал командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск ВСУ. В начале этого года был тяжело ранен и перенес три операции. После реабилитации вернулся в строй, где, к сожалению, трагически погиб. У Героя остались двое детей и жена.

В свою очередь, украинские звезды в Сети активно обсуждают подвиг Максима Нелипы, выражают соболезнования семье и в состоянии шока вспоминают последние теплые встречи с ним и обещания увидеться снова.

Тина Король

"Вечная память", - высказалась артистка.

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Тина Кароль отреагировала на гибель Максима Нелипы

Леся Никитюк

"Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусок нашего детства. Светлая память прекрасному телеведущему и актеру! Соболезнования семье и детям! Вечная слава Герою", - выразила свою боль телеведущая.

Леся Никитюк отреагировала на гибель Максима Нелипы

Анатолий Анатолич и Виталий Козловский

"Когда мы в последний раз виделись с тобой в Вадосе, мы пели, говорили и смеялись. И договаривались, что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался это поститься. Но… Вечная память, Макс. На щите, Герой", - поделился щемящими словами и кадрами шоумен.

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Под публикацией Анатолича в комментариях свои соболезнования выразил и певец Виталий Козловский, оставив смайлики, воспроизводящие эмоции горьких слез.

Анатолий Анатолич и Виталий Козловский отреагировали на гибель Максима Нелипы

Константин Грубич

"Сегодня (15 мая – прим. ред.), несмотря на вчерашнюю изнурительную поездку в командировку, проснулся очень рано. Сразу к новостям: что в Киеве, на фронте, в Стамбуле… И вот это известие, после которого уже ни ко сну, ни до вышиванки, потому что фоточку в новой от известной мастерицы я заранее сделал специально для сегодняшнего дня… Нет, вместо меня более-менее упорядоченного в вышиванке, даю более подходящую фотографию: Макс в другом строю, а невидимой глазу вышиванкой точно было прошито его большое сердце. Макса убили русские на своей захватнической войне. Он защищал нас с самого начала полномасштабки. Мы не были близко знакомы. Но когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой вроде бы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный дар) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться. Устойчивыми являются подлинность и смелость. Почивай с Богом, герой! Грустно…" – написал ведущий.

Константин Грубич отреагировал на гибель Максима Нелипы

Елена-Кристина Лебедь

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"Боже, Макс Нелипа, ну как так?! На войне погиб актер, телеведущий, шоумен, присоединившийся к рядам ВСУ. Макс, отдыхай с миром, друг. Томочка, самые искренние соболезнования. Спасибо, Макс!" – растрогала звезда.

Елена-Кристина Лебедь отреагировала на гибель Максима Нелипы

Маричка Падалко

"Максим Нелипа светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить…" – с грустью написала ведущая.

Маричка Падалко отреагировала на гибель Максима Нелипы

Коля Серга

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"Друг...", - со скорбью написал музыкант.

Коля Серга отреагировал на гибель Максима Нелипы