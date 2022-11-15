Козловский о предложении Кондратюка продать орден от президента: "Брошу ту медаль ему в морду"

Украинский певец Виталий Козловский летом получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Впрочем, после этого на исполнителя посыпался шквал критики, в частности, ему вспомнили выступление в России в 2018 году.

Свое недовольство по этому поводу выразила певица Анджелика Рудницкая. В программе ЖВЛ Козловский подчеркнул, что пока не забирал орден от президента. Впрочем, он готов подарить его Рудницкой.

"У меня того ордена нет. Мне его никто не давал, и я не спешу его брать. Он меня сегодня не согреет, он меня сегодня не накормит. Поэтому я был бы готов Анджелике Рудницкой этот орден просто подарить. Возможно, ей в жизни чего-нибудь не хватает, каких-либо отличий", — прокомментировал Козловский.

Виталий Козловский: "Мне по-прежнему прилетает за ошибки прошлого"

Музыкант также ответил экс-продюсеру Игорю Кондратюку, предложившему продать орден и отдать ему немалый долг.

"Уже 10 лет прошло, как это маленькое пуйло для меня… Который кошмарит меня уже 10 лет, вместо того, чтобы взять свою мудрость и устроить свою нормально жизнь, а не всюду токсично рассказывать комментарии обо всех вокруг. И он сейчас дает мне совет, иди продай медаль и отдай мне деньги? Я приду к нему, брошу ту медаль ему в морду, пусть сам продает ту медаль и забирает себе те деньги, конченый! Все!" – эмоционально прокомментировал Виталий.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

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