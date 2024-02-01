Козловский отреагировал на упреки Кондратюка, что он больше не служит в ВСУ

Украинский певец Виталий Козловский отреагировал на упреки своего экс-продюсера Игоря Кондратюка, что он больше не служит в ВСУ.

К слову, шоумен предположил, что исполнитель больше не военнослужащий, ведь он прекратил получать процент с зарплаты Козловского, который назначил суд за то, что певец без авторского права исполнял свои старые хиты.

Кондратюк предположил, что у артиста нет больше официальной зарплаты, поэтому соответственно он не служит.

В своем Instagram Козловский отреагировал на слова своего бывшего продюсера. Певец не был многословным и не стал доказывать, что продолжает служить. А артист лаконично написал: "За*бал".

Пост Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, что конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком продолжается уже много лет. С новой силой спор разгорелся осенью прошлого года, когда певец отправился служить на фронт.

В это время стало известно, что продюсеру перечисляют процент с военной зарплаты певца. Как говорил Козловский, у него после всех отчислений вообще практически не остается средств. Между тем, сам Кондратюк обвинил артиста во лжи и заявил, что в его пользу, согласно решению суда, пересказывают только 20 процентов. Сейчас продюсер утверждает, что с октября месяца вообще не получает средства от Козловского.

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