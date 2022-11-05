Козловский ответил, почему прекратил сотрудничество с Кондратюком: "Он недобросовестный человек, г*внюк"

Украинский певец Виталий Козловский 10 лет назад разорвал контракт со своим продюсером Игорем Кондратюком. Впрочем, разошлись они не на положительной ноте.

Между продюсером и экс-подопечным начались конфликты и судейские разбирательства. Как прокомментировал Козловский, он решил заняться самостоятельно своей карьерой, потому что хотел быть независимым артистом. Когда певцу надоело ощущение, что на нем наживаются, он решил уйти от продюсера. Козловский хотел мирно уладить это все. Музыкант предложил продюсеру с концертов выплачивать отступные. По словам Козловского, Кондратюк не согласился.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

"Прекрасно, мне всегда хорошо работалось, потому что в творчество никто не лез. Всегда лезли все: и финансовые дела, и дерибанили бабки… Я понимаю, что я был просто такой "дойной коровой". Всем было очень выгодно, что я не задаю лишних вопросов много лет. Меня держали за такого мальчика, который делает дело и всем помогает зарабатывать деньги. Потом мальчику показалось, что это все неправильно, и он ушел. И его после этого, вместо того чтобы нормально отпустить, что я предлагал: мы расходимся и я буду платить со своих концертов отступные. Он меня драконил все эти 10 лет и не давал мне нормально жить. То, как он меня истреблял в эти годы, чести это ему не делает", — прокомментировал Козловский в интервью "Новости.LIVE".

По словам артиста, с началом полномасштабной войны его отношение к бывшему продюсеру крайне изменилось. Козловский понял, настолько Кондратюк недобросовестный человек и прекратил обвинять себя в случившемся.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Изменилось. Я наконец-то понял, что он супер недобросовестный человек. Об этом всегда говорил мне мой папа, а я всегда считал, что где-то я наверняка в чем-то виноват перед ним. Он г*внюк, все. Вот не хочу сейчас подбирать слов, не хочу оправдывать себя, не хочу казаться каким-то невоспитанным", — добавил Козловский.

Певец признался, если бы он встретился с Кондратюком, между ними был бы другой разговор. Но Козловский добавил, что этого вряд ли произойдет, ведь экс-продюсер избегает его.

"Я наконец понял, что если бы я этого человека увидел сегодня, то у нас был бы с ним совсем другой разговор. Хотя, если бы он убегал бы от меня, как всегда. Это он делал все эти 10 лет. Не хочу я говорить о том таракане", — добавил Козловский.

Напомним, Виталий Козловский также прокомментировал, почему четыре года назад ездил в Россию с выступлением. Артист признался, почему это сделал и сожалеет ли он.

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