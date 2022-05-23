Козловский послал хейтеров, назвавших его клип на фоне руин "танцами на костях"

Украинский певец Виталий Козловский жестко ответил хейтерам, раскритиковавшим его новый клип на песню "Інша весна".

Видео артист выпустил в апреле. В ролике исполнитель появился на фоне разрушенных киевских домов. Впрочем, некоторые пользователи не оценили работу и заявили, что это "танцы на костях".

В интервью "Звездному пути" знаменитость не сдержал эмоций, комментируя эти упреки.

"Бл*ть, идите нах*й. Потому что Богатырская 20, где мы снимали синхроны нашего клипа у разрушений, а номер 18 — там, где я ходил заниматься английским языком. Это не кощунство и не издевательство. Это хроника того, в чем я, бл*ть, жил! Это моя боль, это крик. Это не просто "посмотрите, я здесь". Это крик души, это разорванное сердце в куски и кровь, которая течет. Крик SOS: "Помогите! Люди, услышьте нас. Мы здесь живем среди этого, среди этих разрушений". Это не где-нибудь в Сирии, это все вокруг нас. И это была главная цель видео", — прокомментировал Козловский.

Напомним, Потап пригрозил личной расправой российским артистам, поддержавшим войну Путина против Украины. Он заявил, что если увидит их когда-нибудь за кулисами – заставит отвечать за поддержку убийств украинцев.

В столице стали появляться патриотические клумбы

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