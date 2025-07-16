Козловский после примирения с Кондратюком снова вспомнил их конфликт: "Послание к старому очкарику"

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

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Украинский певец Виталий Козловский после примирения с экс-продюсером Игорем Кондратюком снова вспомнил их многолетний конфликт.

В частности, артист представил новую песню "Мала змогла". И перед официальной премьерой исполнитель презентовал ее в прямом эфире в Tik Tok. В частности, Виталий Козловский включил композицию, чтобы зрители могли ею насладиться. Сам артист на видео подпевал.

Впрочем, в какой-то момент певец видоизменил текст. Вместо "малої", он начал петь "малий". Артист произнес следующее: "Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог". Напоследок Виталий Козловский еще и добавил: "Это послание к старому очкарику".

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Пользователи сразу же предположили, что исполнитель имел в виду Игоря Кондратюка, мол, "малый" - это он, а "смог" - речь идет о выплате кредита.

Конфликт Игоря Кондратюка и Виталия Козловского - что известно

Игорь Кондратюк был продюсером Виталия Козловского, однако в 2012 году их сотрудничество прекратилось по инициативе исполнителя. Все права на его песни остались у экс-наставника. Тем не менее, исполнитель продолжал их петь, за что Кондратюк подал на него в суд и выиграл. Наконец, артист должен был выплатить бывшему продюсеру возмещение.

И вот, весной 2025 года Виталий Козловский неожиданно снова начал петь песни из старого репертуара. Оказалось, что артист выплатил долг, ради чего продал отцовскую квартиру во Львове. Также певец получил права на исполнение песен из старого репертуара.

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