Козловский после упреков Кондратюка вышел на связь и рассказал, служит ли он еще в ВСУ

Украинский певец, а ныне защитник Украины Виталий Козловский, впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками.

В сторис своей страницы в Instagram Козловский разместил короткое видео, в котором предстал в военной форме Вооруженных сил Украины. Артист-военный поделился, что он до сих пор несет службу и обратился к поклонникам с просьбой:

"Здравствуйте, друзья. Приятно предстать перед вами, потому что директ завален сообщениями, все ли с вами хорошо, то есть со мной. Со мной все хорошо. На службе как на службе. Мне бы хотелось выйти к вам с хорошей новостью. Как минимум такой какой-то, творческой, что выходит новая песня или видео. Но всему свое время. Я появляюсь для того, чтобы попросить о вашей помощи. Извините, пожалуйста, но помощь нужна парням. Нужен генератор и на текущие нужды необходимые средства. Кто сколько сможет. Люблю вас. Спасибо, что вы со мной", — сказал Козловский.

Виталий Козловский рассказал, куда исчез и до сих пор ли служит в ВСУ

За сутки поклонники исполнителя сумели закрыть сбор, о чем Виталий также сообщил в фотоблоге.

После этого видео у всех недоброжелателей Виталия Козловского исчезли сомнения относительно того, действительно ли он до сих пор несет военную службу.

Напомним, несколько недель назад экс-продюсер Козловского Игорь Кондратюк выразил мнение, что Козловский больше не служит. Свои предположения продюсер аргументировал тем, что он перестал получать выплаты из военной зарплаты Козловского. Как известно, между Кондратюком и Козловским более 10 лет продолжается конфликт. Артист задолжал бывшему продюсеру немалую сумму средств из-за досрочного расторжения контракта.

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