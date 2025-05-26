Козловский после выплаты долга Кондратюку сделал важное заявление: "Хочу извиниться"

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

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Украинский певец Виталий Козловский публично извинился перед бывшим продюсером Игорем Кондратюком после 13-летнего конфликта.

Как известно, недавно звезды поставили точку в вопросе долгов за авторские права. После этого Козловский в интервью на YouTube-канале Марички Падалко обратился к экс-продюсеру. В частности, публично извинился перед ним за ошибки прошлого и искренне раскаялся. И в ответ попросил простить и его идти дальше мирно.

"Я уже понял для себя на этапе решения, что у меня нет никакого негатива к этому человеку. И от себя я сегодня только хочу извиниться у Игоря за то, что я нанес ему за все эти годы такие неудобства. Я просто хотел жить, петь. Я всегда любил его и его семью, потому что они для меня были близкими. Я не знаю, каким образом так случилось, что все перекрутилось моментально, и я стал настолько плохим для них всех. Я просто хочу извиниться, если я где-то вам сделал больно, неприятно. Я извиняюсь за это. И вы мне простите. Простите меня за то, что я вас так ненавидел", - растрогал обращением исполнитель.

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Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Более того, певец признается, что в дальнейшем не держит зла на Игоря Кондратюка. Поэтому, когда будет выпадать возможность пересечься, то не будет изображать из себя обиженного и сможет пообщаться. Виталий подытоживает, что на самом деле благодарен тому пройденному пути за множество уроков.

"С меня ничего не упадет. Мы пересекались на судах, я подходил, говорил "Добрый день", ответ был "Добрый день" и все. Вот такие сухие были разговоры и во время судов были сплошные обвинения в мою сторону. Я понимаю, что эту ситуацию можно было не доводить до такого бешенства, но, наверное, эта история мне была необходима, чтобы раскрыться и понять вообще суть жизни, уметь подавить в себе ненависть", - поделился Козловский.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Напомним, недавно Виталий Козловский прокомментировал успех "Пінаколади" и кто вошел в его новую команду.

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