Козловский после выплаты миллионных долгов экс-продюсеру сделал заявление: "Я свободен от Кондратюка"

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

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Украинский певец Виталий Козловский сделал заявление о бывшем продюсере Игоре Кондратюке, с которым скандально разорвал сотрудничество около 13 лет назад.

Исполнитель вышел на связь после того, как его бывший продюсер сообщил о конце их судебной волокиты. На своей странице в Instagram Козловский подтвердил, что все миллионные долги, которые он должен выплатить Кондратюку за нарушение авторских прав, уже выплачены.

Теперь он готов ворваться в новый этап творчества, оставив скандалы с Кондратюком в прошлом. В частности, Виталий дал обещание радовать фанатов хитами из своего старого репертуара, а также выпускать новые треки. В то же время исполнитель поблагодарил всех, кто верил в него.

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Виталий Козловский об Игоре Кондратюке / © instagram.com/vkozlovsky_music

"С сегодняшнего дня (6 мая – прим. ред.) все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне! Я свободен от Кондратюка! Спасибо всем, кто верил и ждал! Я вернусь с "Шекспиром" и не только им. Уже очень скоро", — интригует Козловский.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк раскрыл, как путинисту Сергею Соседову на украинском талант-шоу мастерски заткнули рот в вопросе о Крыме.