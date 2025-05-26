Козловский признался, как относится к русскоязычным и предположил, как можно исправить ситуацию

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Украинский певец Виталий Козловский, который ранее рассказал о своей службе в ВСУ, высказался о русскоязычном населении Украины.

Артист в интервью на YouTube-канале Марички Падалко поделился своей точкой зрения и объяснил, почему не стоит давить на тех, кто до сих пор общается на русском. Виталий считает, что лучшим путем преодоления проблемы будет появление крутых украинских продуктов, которые сами по себе будут поощрять сменить язык на украинский.

В свою очередь, Козловский говорит, что в быту всегда использует украинский и никогда не изменит своим принципам. Поэтому иногда, когда слышит русский на улице, отчаивается. Тем не менее, своим творчеством прилагает усилия, чтобы изменить положение.

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Виталий Козловский / © YouTube-канал Марічка

"В 2022 году весной я полностью перешел на украинский язык. У меня в семье говорят исключительно на украинском языке. Я много гуляю с ребенком и слышу, что в парках, на улицах в основном говорят на русском с малышами. Да, меня это угнетает с одной стороны. Но украинизация должна быть нежной. Надо наш язык сделать модным. А не так, что "не говоришь на украинском - ты москаль, пакуй чемоданы и уезжай". Ни в коем случае так нельзя делать и говорить людям. Только любовью, только своей грамотностью, только классными песнями, которые будут звучать настолько круто на украинском языке, что молодежь будет говорить на украинском.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Напомним, недавно певец Виталий Козловский признался, кто из семьи ему помог закрыть долг перед Кондратюком и от какой ценной вещи пришлось избавиться.