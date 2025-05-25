Козловский прокомментировал успех песни "Пінаколада" и раскрыл дату выхода нового хита "Шекспір"

Виталий Козловский / © YouTube-канал Марічка

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Украинский певец Виталий Козловский рассказал о планах на свое дальнейшее творчество после выплаты долгов экс-продюсеру Игорю Кондратюку.

Исполнитель в интервью на YouTube-канале Марички Падалко признается, что довольно тщательно готовился к первому после судебных разбирательств выступлению и продумывал все до деталей. Поэтому в результате получилась взрывная "Пінаколада", которая уверенно разрывает чарты. Также Виталий уверен, что этому поспособствовала его духовная крепкая связь с покойным папой.

"Это же все я просил у отца. Оно так и произошло. Я просто действовал, морально и физически готовился к этой песне со всех сторон. Я продумывал этот номер: в какой момент выйду, будет ли парик... И ко мне пришло понимание, что я так долго убегал от себя, искал поддержки со стороны других людей, как я должен выглядеть, что я должен делать, что я должен петь, а это было неправильное решение. Всегда надо было смотреть в корень - не надо предавать себя. И твое сердце тебе всегда подскажет, кем ты есть на самом деле. А как мы можем быть искренними, когда постоянно оглядываемся? Я очень рад, что вернул себе себя и в такое непростое время смог подарить ноту теплой ностальгии", – растрогал артист эмоциями после своего успеха.

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Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Более того, Козловский уже готовит к выходу новый хит "Шекспір", который перевел на украинский. К тому же певец признается, что отныне большое значение придает смыслу песен. Все потому, что хочет радовать слушателей исключительно качественным продуктом, который привьет любовь к украинскому. Выход нового трека запланирован на июнь этого года.

"Сейчас в работе "Шекспір". Невероятный перевод. У меня есть сегодня возможность исправить те все неграмотные ошибки, которые были допущены в молодости, и людей уже учить грамотности. Тексты должны быть грамотными. Мы должны работать над тем, чтобы наш язык становился чище. Где-то через месяц "Шекспір" появится", - заинтриговал звезда.

Виталий Козловский

Также Виталий заявил, что теперь сотрудничает с новой командой - своей семьей и близкими по духу людьми. Они учли все риски и договорились, что бы ни случилось - всегда держаться вместе.

"У меня сегодня не команда, а моя семья. Потому что моя пиарщица Юла - крестная мать моего сына, мой менеджер - моя жена. Все, кто со мной сотрудничает, это люди, которые любят меня и мою семью. Это так приятно, когда мне ничего не навязывают, а подсказывают. В результате ты все равно будешь делать так, как тебе подсказывает только твое сердце. Это риск, конечно. Поэтому, вступая в серьезные отношения по работе, я сказал: "Что бы ни происходило на работе - а будет происходить разное - но прежде всего это наша семья, наш сын, за которого мы несем ответственность перед Богом. Мы любим свое дело, но давайте оставаться людьми", - поделился исполнитель.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Напомним, недавно Виталий Козловский рассказал о своей службе и не уволился ли из рядов ВСУ.