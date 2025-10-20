Козловский раскрыл детали погашения скандального долга перед Кондратюком

Виталий Козловский

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о причинах, заставивших его решительно решить проблемы прошлого.

Артист признается, что закрытие старых долгов перед продюсером Игорем Кондратюком стало для него не вопросом славы или денег, а потребностью ответственности перед семьей. По словам Козловского, важную роль в этом сыграла и семья звезды.

"Именно семья, особенно рождение моего сына, заставили меня повзрослеть. Раньше я жил в лайт-режиме, а с появлением ребенка понял, что нужно расставить все по местам и строить жизнь заново", — рассказал певец в шоу"Ближе к звездам".

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Козловский добавил, что теперь чувствует себя уверенно и спокойно. Ему не нужны огромные толпы фанатов или "свита" — главная поддержка всегда рядом дома. Он отмечает, что до сих пор получает предложения от продюсеров и готов рассматривать новые коллаборации, но уже с собственными правилами и опытом.

"Я готов к новым проектам, но теперь без наивности. Теперь я уже не тот парень из начала нулевых. Это зрелый артист, который пережил свои драмы, отдал все, что должен, и наконец наслаждается от музыки по-взрослому", — поделился певец.

Напомним, недавно в Сухопутных войсках сообщили новые детали о службе Виталия Козловского. Певец пока официально не является военнослужащим ВСУ.