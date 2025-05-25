Козловский раскрыл, где сейчас служит, и раскритиковал бывшую должность: "Самое дурацкое время"

Виталий Козловский / © YouTube-канал Марічка

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Украинский певец Виталий Козловский впервые за долгое время раскрыл свое место службы и какие обязанности выполняет.

В интервью на YouTube-канале Маричке Падалко исполнитель поделился своим путем в армии. Он отметил, что сначала был в составе Национальной гвардии Украины, а оттуда его перевели в Национальный президентский оркестр. По словам Виталия, пребывание именно там открыло ему глаза на дедовщину и стало худшим периодом из-за неуважения к нему.

"Моя служба начиналась как добровольца в Национальной гвардии Украины. Там был около пяти месяцев. А потом в 2023 году я был переведен каким-то образом в Национальный президентский оркестр. Это было самое дурацкое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Всюду в армии ко мне было уважение. Только вот в президентском оркестре это было что-то невероятное", - ошеломил артист.

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Но вскоре в 2024 году Козловский начал нести службу в 22 ОМБр. После того он начал заниматься патронатной службой и сборами на закрытие потребностей войска. И сейчас его силы направлены на помощь семьям воинов, которые погибли в бою или пропали безвести.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Весной 2024 года я был переведен в 22-ю отдельную механизированную бригаду, где службу я проходил на Сумщине. И там я познакомился с теми людьми, с которыми нас сегодня объединяет судьба, общее дело. Сейчас мы с моим побратимом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады. Мы помогаем семьям погибших и без вести пропавших воинов. Например, к 1 сентября прошлого года мы собрали для более 500 семей портфели в школу. Это такой минимум, что я рассказываю", - делится певец.

По словам Козловского, именно такие обязанности помогли ему раскрыть настоящий потенциал и быть по максимум полезным во время войны. Поэтому он абсолютно счастлив там, где сейчас работает.

"На службе я просил у людей помощи и поддержки, а сегодня я эту помощь и поддержку оказываю в полном объеме. Очень рад, что я сегодня имею возможность заниматься своим делом и, не унижаясь, зарабатывать средства на армию и закрывать любые потребности. Поэтому я очень благодарен всем командирам и обстоятельствам, которые сегодня привели меня к тому, что я могу наконец заниматься своим делом", - рассказал певец.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Напомним, недавно Виталий Козловский честно признался, где взял деньги на выплату долга экс-продюсеру Игорю Кондратюку.