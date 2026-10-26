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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Козловский раскрыл скрытый талант 3-летнего сына и признался, кем видит его в будущем

Певец умилялся признанием Оскара и его первых концертов.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Виталий Козловский с сыном и женой

Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о музыкальных увлечениях сына Оскара, который уже устраивает домашние концерты для бабушек, и признался, хотел бы, чтобы мальчик продолжил его дело.

В настоящее время сыну певца еще нет трех лет. Впрочем, он уже знаком с творчеством звездного отца. Оскар слушает его песни и даже имеет свой микрофон. Более того, мальчик уже собирает первых зрителей на своих выступлениях. Правда, пока это семейная аудитория. А вот перерастет ли детский восторг в настоящую профессию, артист не берется прогнозировать.

«Я буду всегда его поддерживать во всех его начинаниях. Если он захочет петь, пусть поет. Захочет заниматься спортом, пусть будет спортсменом. Это будет его путь», — подчеркнул исполнитель в интервью Blik.ua.

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Козловский убежден, что родительская поддержка важна, но она не гарантирует успеха. По его мнению, никакие знакомства или возможности не помогут человеку достичь подлинного признания, если он сам не горит своим делом. Певец также отметил, что слушатели хорошо чувствуют искренность артиста, а потому пробиться благодаря только известной фамилии будет непросто.

«Если он будет с самого детства развивать, культивировать в себе вот это желание, как я в свое время, просто родившись в суперобычной семье, которая от музыки была очень далека, я его всегда поддержу. Понимаю, что все в его руках», — поделился артист.

Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovsky_music

В то же время, Оскар уже проявляет интерес к творчеству отца. Среди любимых композиций мальчика — «Красота и разлука» и «Пинаколада». По словам исполнителя, сын слушает все его песни.

А еще в семье уже есть маленькие музыкальные события. Как признался Козловский, мальчик устраивает концерты для бабушек: становится у микрофона на стойке и поет. Захочет ли Оскар когда-нибудь выступать перед большой аудиторией, покажет время.

Напомним, недавно продюсер Лиса удивил, что погубило карьеру Козловского.

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