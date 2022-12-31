Козловский рассказал о 10-летнем конфликте с Кондратюком и сколько денег ему должен

Украинский певец Виталий Козловский поделился подробностями своего многолетнего конфликта с экс-продюсером Игорем Кондратюком, продолжающимся с 2012 года.

Козловский признался, что не может спокойно говорить о бывшем продюсере и не считает его человеком. По словам исполнителя, он бы "не позволил творить такой ужас другому человеку: "Ибо по сравнению со мной я перед ним молокосос. Это то же самое, если бы я сейчас какого-нибудь пацана начал бы кошмарить и не давать ему нормальную жизнь", — прокомментировал Виталий во время разговора с Олегом Борисовым.

"Я его не уважаю. За все поблагодарил. Но человек уже 10 лет делает тебе говно. Уже не за что, не благодарю его, перестал. Кондратюку желаю, чтобы он отвял от моей жизни, нашел корень счастья, помогал другим людям. У меня сейчас нет денег, чтобы ему отдать. Все деньги, которые сейчас зарабатываю — это немного себе на жизнь и возможность создавать патриотический контент сегодня. Забери свои иски, я уже не трогаю те песни, которые создавали вместе. Записывал он их на себя. Годами потом отвечаешь за то, что пошел на поводу толпы и исполнил песню", — сказал артист.

Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

Виталий также признался, сколько денег он еще должен Кондратюку:

"Это миллионы. И продолжает (требовать деньги от Козловского – прим.ред). Есть лимитированная сумма. Конец в том, чтобы стать очень успешным, заработать много денег. Ту какую-то долю больших денег, которую я могу заработать, бросить ему на стол и забыть о нем как о страшном сне", — прокомментировал исполнитель.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

Напомним, ранее Виталий Козловский впервые признался, что его роман с ведущей Раминой Эсхакзай на самом деле был фейком.

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