Козловский растрогал играми с 11-месячным сыном и признался, как он изменил его жизнь

Украинский певец Виталий Козловский восхитил кадрами с подросшим сыном Оскаром.

Сегодня, 25 января, мальчику исполняется 11 месяцев. В фотоблоге звездный отец решил поделиться кадрами, как он играет с сыном на диване во время фотосессии. Виталий нежно обнимает и любуется крохой, который издает забавные звуки.

В такой особенный день артист признался, что Оскар своим появлением помог пережить семье тяжелые времена и подарил безграничное счастье.

"11 месяцев моего счастья. Несмотря на все, ты пришел в нашу жизнь, чтобы спасти от отчаяния и печали. Сыночек, мы тебя очень любим", — растрогал певец.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В свою очередь жена звезды Юлия Бакуменко также показала подросшего Оскара. На изображении именинник стоит дома возле игрушки. Кроме того, она похвасталась роскошным букетом.

"Этому сладкому бублику сегодня 11 месяцев. Месяц через год", — написала избранница Козловского.

Сын Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Жена Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

К слову, недавно Юлия Бакуменко праздновала свое 37-летие. Виталий Козловский чувственно обратился к жене и показал ее милое фото с еще маленьким Оскаром на руках.

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