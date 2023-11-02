Козловский разнес Кондратюка, который отказался от мировой: "То же, что вести переговоры с Путиным"

Украинский певец Виталий Козловский резко высказался о бывшем продюсере Игоре Кондратюке, который отказался от предложения о мировом соглашении.

В своем Instagram исполнитель заявил, что не видит больше смысла общаться со своим экс-наставником. Козловский уверен, что Кондратюк просто хочет его уничтожить.

"Дальнейшая коммуникация не имеет ни смысла, ни перспектив. Это то же, что вести переговоры с путиным. Если стоит задача слепо и жадно уничтожать, то здравый смысл и доводы будут бессильны", — заявил Козловский.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Исполнитель убежден, что Кондратюк боится идти с ним на контакт, ведь тогда придется признать свою непорядочность на протяжении многих лет их сотрудничества. По словам Козловского, его бывший продюсер может лишь апеллировать к решениям судов, о которых он и сам хорошо знает и не отказывается от обязательства платить долг.

"Я догадываюсь о причине, по которой он категорически не хочет со мной говорить лично. Это страх. Сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах. Когда я и сам знаю и не отрицаю, что эти песни пел и буду за это платить, но, говоря со мной глаза в глаза, придется признавать (или хотя бы помнить) все те эпизоды непорядочности, которые имели место в мою сторону все годы сотрудничества, которые в конце концов привели и к прекращению этого сотрудничества, и к судам", — подчеркнул Козловский.

Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

Певец добавил, что не желал выносить их конфликт на публику. Однако только в этом случае Козловский может быть спокойным, что его слова никто не перекрутит.

"Публичность по этому делу — моя единственная броня. Это гарантия того, что мои слова в очередной раз не перекрутят и не обвинят безосновательно в купе дерьма, которое в мою сторону выливается уже 11 лет", — добавил певец.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, с чего начался 10-летний конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком и почему осенью он набрал новые обороты.

Читайте также: