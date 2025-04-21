- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 304
- Время на прочтение
- 1 мин
Козловский с женой одел сына в костюм цыпленка и показал семейные развлечения на Пасху
Артист устроил фотосессию для маленького Оскара.
Украинский певец Виталий Козловский похвастался редкими фото с семьей.
Так, исполнитель с сыном Оскаром и супругой Юлией Бакуменко предстали в тематической фотосессии, посвященной Пасхе. Для фотографий на память звездные супруги выбрали для сына милый костюм цыпленка. Дополнили атмосферу цветы и декоративные животные. Годовалый сын Козловского, в свою очередь, мило попозировал в яичной скорлупе.
В то же время певец с супругой также приняли участие в фотосессии. Они нарядились в похожие образы, состоявшие из белого верха и джинсов. Счастливая пара полюбовалась сынишкой и поиграла с ним ради атмосферных праздничных кадров.
"Христос Воскрес! Маленький цыпленок желает всем светлой Пасхи и добрых известий! Чтобы быстрее все семьи были вместе!" – говорится в посте фотографа Виктории Суржко, которая устроила звездной семье фотосет.
Поклонники в комментариях уже оставили семье немало комплиментов:
"Христос Воскрес, наши прекрасные! Божьих благословений!" – Ольга Сумская
Какая замечательная семья и милый цыпленок
Такие классные! Божьей благодати вашей семьи!
Напомним, недавно певица Надя Дорофеева показалась с двумя детьми мужа Миши Кацурина и как с ними праздновала свой юбилей.