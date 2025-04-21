Козловский с женой одел сына в костюм цыпленка и показал семейные развлечения на Пасху

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/yuliabakumenko

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Украинский певец Виталий Козловский похвастался редкими фото с семьей.

Так, исполнитель с сыном Оскаром и супругой Юлией Бакуменко предстали в тематической фотосессии, посвященной Пасхе. Для фотографий на память звездные супруги выбрали для сына милый костюм цыпленка. Дополнили атмосферу цветы и декоративные животные. Годовалый сын Козловского, в свою очередь, мило попозировал в яичной скорлупе.

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovsky_music

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovsky_music

В то же время певец с супругой также приняли участие в фотосессии. Они нарядились в похожие образы, состоявшие из белого верха и джинсов. Счастливая пара полюбовалась сынишкой и поиграла с ним ради атмосферных праздничных кадров.

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Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Христос Воскрес! Маленький цыпленок желает всем светлой Пасхи и добрых известий! Чтобы быстрее все семьи были вместе!" – говорится в посте фотографа Виктории Суржко, которая устроила звездной семье фотосет.

Поклонники в комментариях уже оставили семье немало комплиментов:

"Христос Воскрес, наши прекрасные! Божьих благословений!" – Ольга Сумская

Какая замечательная семья и милый цыпленок

Такие классные! Божьей благодати вашей семьи!

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева показалась с двумя детьми мужа Миши Кацурина и как с ними праздновала свой юбилей.