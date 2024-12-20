Козловский с женой восхитили фото своего 10-месячного сына в вышиванке

Артист появился с семьей в новогодней фотосессии.
Украинский певец Виталий Козловский впервые за длительное время показал своего сына Оскара.
10-месячный малыш постоянно растет. Поэтому исполнитель вместе с женой Юлией Бакуменко организовали фотосессию на память о детстве Оскара. Для этого они выбрали фемили-лук, где все попозировали в вышиванке. На их фоне виднеется украшенная елка и новогодний декор.
На кадрах звездные супруги играют с Оскаром и нежно его обнимают. В своей публикации в фотоблоге Виталий отметил, что родительская любовь станет для Оскара настоящим оберегом.
"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом. Вышиваночка Оскара", — растрогал Козловский.
В комментариях поклонники засыпали семейство комплиментами и пожелали им счастья и мира.
- Хорошенький. Такое солнышко. И Вы, родители, такие красивые
- Какой красивый, счастье вам
- Красивые. Удачи! Мира и добра!
- Какое замечательное дитя
Напомним, недавно жена певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко призналась, с какими трудностями столкнулась во время первых 10 месяцев материнства. Кроме того, блогерша мастерски поставила юзеров с непрошенными советами на место.
Читайте также:
- Умерла 18-летняя участница шоу "Україна має талант" Эмили Москаленко
- 41-летняя Лиза Глинская родила двойню и впервые показала новорожденных дочерей
- Дочь Павла Зиброва рассказала о работе на отца и рассекретила размер своей зарплаты