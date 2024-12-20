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Козловский с женой восхитили фото своего 10-месячного сына в вышиванке

Козловский с женой восхитили фото своего 10-месячного сына в вышиванке

Козловский с женой восхитили фото своего 10-месячного сына в вышиванке

Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Артист появился с семьей в новогодней фотосессии.

Украинский певец Виталий Козловский впервые за длительное время показал своего сына Оскара.

10-месячный малыш постоянно растет. Поэтому исполнитель вместе с женой Юлией Бакуменко организовали фотосессию на память о детстве Оскара. Для этого они выбрали фемили-лук, где все попозировали в вышиванке. На их фоне виднеется украшенная елка и новогодний декор.

Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На кадрах звездные супруги играют с Оскаром и нежно его обнимают. В своей публикации в фотоблоге Виталий отметил, что родительская любовь станет для Оскара настоящим оберегом.

"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом. Вышиваночка Оскара", — растрогал Козловский.

Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / © instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В комментариях поклонники засыпали семейство комплиментами и пожелали им счастья и мира.

  • Хорошенький. Такое солнышко. И Вы, родители, такие красивые
  • Какой красивый, счастье вам
  • Красивые. Удачи! Мира и добра!
  • Какое замечательное дитя

Напомним, недавно жена певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко призналась, с какими трудностями столкнулась во время первых 10 месяцев материнства. Кроме того, блогерша мастерски поставила юзеров с непрошенными советами на место.

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